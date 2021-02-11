柏傲莊III折實逼2.5萬加推170伙 特色戶登場拉高呎價 6月新盤成交破千宗

明報記者 林可為

柏傲莊III新推4號價單涉170伙，實用面積285至1022方呎、屬1至4房戶，包括26伙首次推出的連平台或天台特色戶，維持最高20%直減折扣，整批折實均呎24,858元；單位售價由最低8A座7樓E室，實用面積289方呎、1房連平台戶，折實價737.04萬元起，至最高1A座52樓B室，實用面積998方呎、4房戶的2897.92萬元不等。

新世界：最快本周末第三輪銷售

新世界營業及市務總監黃浩賢稱，加推單位主要為40至60樓中高樓層單位，加上有26伙特色戶，所以拉高整批呎價水平，實際加幅不大，最快本周末第三輪銷售。

以4號價單加推的8A座30樓B室實用面積697方呎的3房戶為例，未計折扣前價單定價2096.5萬元、呎價30,079元；而6月6日發出的3號價單、同座29樓B室，實用面積697方呎，未計折扣前價單定價2029.6萬元、呎價29,119元，即30樓B室售價貴3.3%，扣除樓層因素後，料實際加幅近2%。

柏傲莊III僅餘53伙，即全盤單位總數892伙的6%尚未開價，主要屬逾千方呎4房大戶和特色戶，擬稍後招標。

不過，柏傲莊III原於本月初首輪銷售賣出的8A座37樓E室、8B座18樓F室、8B座26樓B室，成交價791.3萬至1184.9萬元，買家均撻訂，料遭沒收5%訂金約40萬至59萬元，3宗撻訂涉殺訂總額約139萬元。

逸南一房758萬沽呎價2.87萬 項目雙新高

恒地（0012）鴨脷洲逸南，新錄呎價、成交價齊創新高成交，單位為26樓A室1房戶，實用面積264方呎，成交價758.34萬元，實呎28,725元。另同系啟德THE HENLEY I、北角君譽峰等，過去兩日亦合共售4伙。

綜合市場消息，過去兩日主要新盤錄約416宗成交，令6月整體一手成交增至約1030宗。

二手方面，世紀21家天下分行經理黎振傑說，旺角居屋富榮花園新錄10座高層E室易手，屬實用面積431方呎2房戶，由「白居二」客以540萬元購入（白表免補地價購二手居屋），實呎1.25萬元；原業主1998年底以149.6萬元（未補地價） 購入，帳面賺逾390萬元或2.6倍。

家壹首宗租賃 開放戶呎租50元

另長沙灣家壹錄首宗租賃成交；中原分行經理溫志聰稱，家壹中高層G室，實用面積238方呎開放式戶，以1.18萬元租出、實呎租金約50元，以業主2019年購入價534萬元計，享租金回報2.7厘。