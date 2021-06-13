中亞發電成本低天氣冷也成遷移目的地

總部位於哈薩克的加密貨幣「採礦」市場Xive的創辦人Didar Bekbauov稱，近期每天都收到打算遷往哈薩克的中國「採礦」業者查詢，他們都在考慮是否要為業務撤出中國訂定「B計劃」。哈薩克目前佔全球加密貨幣「採礦量」的 6% 以上。由於當地的煤炭發電成本較低，且天氣相對較冷，可為「採礦」設備的冷卻系統降低成本，吸引大量「礦商」進駐。

哈薩克先天條件具優勢

哈薩克的另一優勢是與中國接壤，靠近新疆地區，而中國三分之一以上的「採礦」活動都在新疆進行，中國業者若要遷移亦較為方便。此外，俄羅斯、芬蘭等電力充裕的國家，也是業界考慮的遷移地點。

美國加密貨幣公司Luxor Tech業務發展副總裁Alex Brammer亦稱，已收到大量中國業者查詢，一些大型礦商希望在兩周內安置好2萬部礦機。他預期未來3個月內，將有大量礦商撤出中國。Brammer稱，這種搬遷並不簡單，要將數以萬計的機器從中國運往美國難度極大，尤其是目前全球集裝箱短缺，而且受中美貿易戰影響，這些機器由中國輸入美國都可能要繳納巨額關稅。

中國機器輸美 或須繳巨額關稅

部分中國大型礦池營運商指出，若不轉移陣地，大規模「採礦」將難以繼續在中國經營，最多只有小型的家庭式「礦場」暗中運作。

[企業地球村]