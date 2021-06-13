中國封殺掀逃亡潮 「礦商」擬遷北美

資料來源：華爾街日報、TechNode

雖然中國早在2017年禁止加密貨幣交易所在境內經營業務，但「挖礦」卻處於灰色地帶。中國的比特幣「礦商」利用這監管縫隙，在水力資源豐富的四川、雲南地區建立比特幣「挖礦」業務，當地的水力發電設施將融雪及季節性降雨轉化為廉價電力，到冬季河水流量減少，又轉移至煤炭資源豐富的新疆和內蒙等地以火電「挖礦」。

英雜誌：「挖礦」耗電量如煉鋼

這些「礦商」一直隨電價波動而轉移陣地，遷移至北美是符合經濟效益的選擇。雖然得州在今年2月曾因極端天氣而出現罕見的大規模停電，導致電價飛漲，但在一般情况下，當地電價仍相當低廉。在美國經營「挖礦」的Ethan Vera向TechNode稱，得州每度電（kWh）的電費可低至0.02美元。相比下，中國工業用電每度電的平均價格為 0.084美元。不過在四川雨季，若與小型水電站談妥價格，電價仍可降至每度0.2元人民幣（約0.03美元）。

對於中國政府來說，嚴厲打擊比特幣開採和交易，除可遏制相關的金融風險，更可大量減少「挖礦」活動所耗費的電力，將資源應用於其他優先發展項目。劍橋大學的比特幣電力消耗指數估計，全球比特幣「挖礦」活動的年耗電量約130太瓦時（TWh，每太瓦時相當於10億度電），相當於全球發電量的0.6%。英國《自然通訊》（Nature Communications）雜誌4月刊登的一篇論文，指比特幣行業可能躋身中國前十大耗電產業，耗電量與煉鋼、水泥生產等行業相若。

面對中國政府的封殺，全球第二大加密貨幣交易所火幣已表示，暫停加密貨幣礦機託管服務，並停止在中國銷售加密貨幣礦機。萊比特礦池（BTC.TOP）等礦機營運商亦決定暫停在中國的「挖礦」業務。部分中國經銷商正提供大量折扣，將比特幣「挖礦」設備賣給二手市場。

業界：美「挖礦」份額或擴至40%

中國的比特幣「挖礦」速度正在放慢，但其他地區將填補這空缺。BTC.TOP表示，其挖礦業務未來將主要在北美進行，長遠來看，幾乎所有的中國加密貨幣礦機都將銷往海外，預期歐美的礦池算力將會提升。

在中國政府5月出手封殺「挖礦」產業前，其他國家的礦商已在爭取擴大市場份額。根據劍橋大學的數據，過去18個月，其他國家的「礦工」已在侵蝕中國在「挖礦」市場的主導地位，估計美國的份額在去年已增至7%左右。一些業界人士預測，未來幾年，美國在比特幣「挖礦」市場的份額可能擴大至40%。

紐約得州發電廠邀「礦商」建設施

部分西方加密貨幣行業支持者表示，加密貨幣「挖礦」產業正逐漸擺脫混亂無序的形象。美國國稅局（IRS）已制定加密貨幣政策，美國部分銀行有提供比特幣託管服務，而公用事業機構也邀請「挖礦」企業，到紐約州的天然氣發電廠，又或得州的太陽能發電廠附近建立「挖礦」設施。

多倫多加密貨幣礦商Hut 8 Mining Corp.表示，中國以外的礦商都覺得目前是搶佔市場的機會。該公司正增加額外產能，與任何想退出中國的礦商合作。「挖礦」設備生產商比特大陸截至目前最大的一筆海外訂單，來自總部位於拉斯維加斯的Marathon Digital Holdings Inc.。該公司訂購了7萬部礦機，準備安裝於蒙大拿州哈丁（Hardin）和得州大斯普林（Big Spring）的加密貨幣「礦場」。

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