SPAC棄購康宏 小股東套現機會買少見少

由於康宏早前已公布延遲實施入駐J P Jenkins股份交易平台買賣，故小股東或只能靜候是否可落實康宏去年11月所公布，擬有條件出售所有平台業務及30%獨立理財顧問業務予AGBA，如該交易落實，該公司擬向其股東作出若干AGBA股份的實物分派，小股東才有望透過沽出AGBA股票套回部分資金。

截至昨天 未公布對盤服務日期

康宏4月30日公布，了解到AGBA有意考慮是否向公司持股者提出全面要約以購買公司全部股份。公司主席李晉頤同日向股東發信，指公司已探討其他可協助股東重啟其現有股份投資流動性的方法，包括於去年11月宣布的AGBA擬進行交易，以及透過為非上市公司而設的電子交易平台進行買賣。

康宏上月6日公告提及AGBA就收購該公司全部股份的可能要約。同月21日公布已委聘J P Jenkins Ltd為有意出售其股份之股東及有意買入股份之潛在投資者提供對盤服務，服務自同月24日開始，惟同月22日公布對盤服務延至較後日期推出，截至昨天都未公布提供該服務日期。