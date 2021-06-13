憧憬中美關係回暖 美股回穩

全周累計道指跌 標指納指續升

本周累計，三大指數僅道指跌0.8%；標指累升0.4%，連續第三周保持升勢；納指則累升1.9%最多，亦連漲第4周。被網軍散戶炒起的戲院股AMC（美：AMC）日前獲評級機構標普調高信貸評級，由CCC-上調兩級至CCC+，帶動股價周五反彈逾15%。

市場憧憬原油需求持續強勁，國際油價再創逾兩年新高，並連升第三周。紐約期油收報每桶70.91美元，升0.9%，創2018年10月以來最高；全周累升1.9%。倫敦布蘭特期油收報每桶72.69美元，升0.2%，創2019年5月以來最高收市；全周累升1%。

石油股周五走勢卻偏弱，埃克森美孚（美：XOM）跌逾0.9%，康菲石油（美：COP）及雪佛龍（美：CVX）分別跌約0.3%。

美10年債息處近月低位

美國日前公布5月消費者物價指數（CPI）升幅遠超預期，美國10年期債息率雖然止跌回升，最新報1.473厘，但仍處於近3個月低位（見圖）。債息率未有如預期般大升，惠峰國際發展董事張玉峰形容是「好事」。

隨美國公布多項經濟數據利好市場復蘇，加上疫情日漸受控，各方面為投資者帶來信心，相信未來會陸續加大對股票市場的投入，形容目前僅「六成至七成力」。

中美官員再度通電話，中概股普遍向上。張玉峰認為，市場不時透過政治動向詮釋後市發展，相信這一波炒作能刺激未來3至4個交易日向上，強調影響並不長遠。周五美股做好，張玉峰料對港股端午假期後復市或帶來「少少幫助」。

ADR隨美股靠穩 比例指數升0.6%

恒指夜期收報28,717點，跌89點，較周五恒指收市28,842點低水125點。港股ADR隨美股靠穩，ADR港股比例指數升0.6%，報29,010點。

其中銀行股普遍走弱，建設銀行（0939）和中國銀行（3988）分別跌0.3%，工商銀行（1398）跌0.1%。