朗屏8號2房800萬沽 實呎16632元雙破頂

新都城3期2房760萬新高

將軍澳新都城3期一個方廳眼鏡房的2房戶單位，則以歷史高價760萬元易手。港置分區董事劉浩勤表示，單位為3期1座高層C室，實用406方呎，向東南望園景，原業主今年4月起以770萬元放售，獲準買家垂青，議價後減價10萬元或1.3%、以760萬元易手，折合實呎18,719元。翻查資料，同類型單位1座中層C室，實用同為406方呎，在本月初以740萬元破價成交，即不足兩周內，此類方廳眼鏡房的2房戶兩度破頂。原業主2010年1月以249.8萬元購入，持貨逾11年，帳面獲利510.2萬元或逾2倍。

新葵芳花園2房 實呎17053元

葵芳有分支家庭則以破頂價，購入無樓睇的連租約單位。中原資深分區營業經理許偉業表示，有關單位為新葵芳花園A座極高層08室，屬實用418方呎2房戶，望貨櫃碼頭海景，原業主在今年初曾租賣同放，底價708萬元，及後單位在3月以月租1.58萬元租出，再無考慮放售。有分支家庭心儀上述靚景單位，游說業主出售，業主開價715萬元，因連租約，準買家未能睇樓，但仍希望購入單位，議價後減價2.2萬元、以712.8萬元承接，實呎17,053元，成交價較2018年同類單位高價710萬元高2.8萬元，創新高。

原業主在2016年9月以523萬元購入，持貨快將5年，帳面獲利189.8萬元或36%，若計算購入時支付雙倍印花稅及交易雜費等，仍賺逾130萬元或25%離場。

柏傲莊III次輪338伙沽清

一手市場方面，本月初開紅盤的新世界（0017）大圍站上蓋柏傲莊III，昨日再接再厲，進行次輪銷售，經過10小時的銷售，次輪338伙亦悉數售出，套現逾51億元。據悉，昨共有49組大手買家，而最大額成交買家選購3伙4房戶及1伙2房戶，涉資逾8500萬元，而項目在過去兩周共售出669伙，套現逾94億元。新世界營業及市務總監黃浩賢對銷情表示滿意，並透露最快今日加推單位，涉不多於200伙。