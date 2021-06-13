許正宇：獨立監管 為國際趨勢

擴大財匯局職權的方案將於7月5日在財經事務委員會討論，許正宇否認建議涉及政府因素，強調獨立監管是國際趨勢，而目前會計界沒有獨立監管安排，導致難以加入國際組織如International Forum of Independent Audit Regulators（IFIAR）等，「有少少恨鐵不成鋼，希望業界過往的工作、成績可在國際層面體現」。

會計師公會主席：用國際標準「劏」我們

會計師公會會長鄭中正反駁稱，2019年時將規管上市公司核數師的職能轉移財匯局，前後花13年，按IFIAR要求處理並已申請入會，正是為了與國際接軌，但國際間未有要求需獨立監管一般公司的會計師，「用國際標準『劏』我們說不過去」。鄭中正說，會計師公會理事會有6名政府委任委員，其他委員會亦有，強調機制上已達到不會自己人查自己人。