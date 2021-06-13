查冊新安排 會計師律師等不落閘 提5項修訂 記協職工盟批沒回應訴求

明報記者 馮樂琳

許正宇昨在網誌及港台節目《星期六問責》交代新增的行政措施，包括透過數據整合，查冊系統會顯示一人出任多間公司董事（cross-directorship）情况，按網誌的例子，查冊者輸入部分身分證號碼，系統將顯示符合的人士姓名及其擔任董事的公司資料。許正宇在港台表示，系統會自行分辨，以不同姓名登記公司註冊的人是否同一人，行政上亦會主動促請有關人士按其身分證明文件姓名統一資料。

許正宇：指明人士一定要「劃線」

按政府原建議的修訂查冊安排，只將資料當事人、公司成員、清盤人、公職人員等納入「指明人士」，可透過申請取得公司董事的通常住址及完整身分識別號碼，是次新增措施將執業會計師、律師行的執業律師、銀行、證券公司等加入指明人士。

許正宇表示，指明人士一定要「劃線」，對於新聞界沒納入指明人士，他強調是不針對人，而是按行業的具體工作、性質和法律責任釐定，亦強調新增安排需平衡查冊的透明度及私隱度。

記協主席楊健興表示，傳媒查冊涉及更廣如監察功能，但政府以行業具體工作和法律責任為「劃線」準則，明顯要「劃走」傳媒。記協早前與許正宇就查冊問題見面，楊表示，會上已列舉多項例子，例如大廈維修圍標，都是記者查冊揭發的不公平、不公義事件，但按昨日的新增安排，反映政府完全沒有考慮傳媒聲音，他批評見面只是門面功夫。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，現時查冊的資訊清晰，可直接找到要找的人，新增的安排提供更多資料是「好少少」，但在核對身分時都要「靠估」，亦沒有處理以通訊地址代替通常住址帶來的問題。他說，若公司董事的全名和部分身分識別號碼完全相同，查冊者可獲多一個號碼，會令查冊者的工序更加複雜。

會計師公會會長鄭中正表示，樂見政府將執業會計師納入「指明人士」，證明行業有此工作需要，理應可解決業界的工作需要，例如證明客人在交易有否「洗黑錢」等，但他說仍有待政府公布詳細做法才可有定論。

職工盟：勞工處不會代工人查冊

職工盟總幹事蒙兆達表示，在勞工處協助僱員申請破產欠薪保障基金前，工人須自行查冊以獲取僱主資料，進行所需法律程序或民事申索，而是次政府新增的行政安排，對工人申索完全沒有幫助，他說按過往經驗，工人向僱主作民事申索時，勞工處不會代工人查冊，縱使勞工處取得僱主資料，亦不會給工人。