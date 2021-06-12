凱滙成觀塘新地標 餘貨吸換樓客

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

分2期發展的凱滙，由信置（0083）、華置（0127）和市建局合作發展，共設4座住宅大樓，提供1999個單位，其中4房單位只佔約2%，因此發展商相當惜售，是次介紹的1座47樓A室，正是其中一個4房間隔單位，目前已佈置成示範單位，並將連全屋家俬出售。

部分大單位遠眺港島東海景

單位實用面積1092方呎，屬4房1套連士多房間隔，單是大廳面積已有約265方呎，即使放下長形大餐枱和L形梳化，仍有闊落的活動空間，單位牆身掛有多幅掛畫，為室內增添高雅氣息。另單位其中一個亮點，就是擁有開揚景觀，住戶可從露台飽覽觀塘市中心至港島東一帶海景，將鬧市景觀、翠綠山景及遠海景盡收眼簾。

睡房方面，三間細房排列同一方向，已分別佈置為單人睡房、兒童房和書房，均可享有與大廳相同的景觀，加上窗戶接近落地，日間的室內採光度相當充足。至於單位的主人房，就設有兩邊大窗 ，並連接工作平台，擁有180度賞景角度，就連主人房套廁，亦同樣設有大窗戶。廚房方面，廚櫃呈U形設計，並已附送一系列名牌電器及煮食爐具，由於單位設有兩個儲物室，相信住戶即使有較多日常雜物，亦能有充足的空間放置，預料對換樓人士有一定的吸引力。

10萬呎會所 綠化園林佔七成

另外，凱滙的會所亦是屋苑賣點之一，兩期會所的室內外面積共約10萬方呎，單是綠化園林面積已約7萬方呎，發展商更特意在園內種植15種以上吸引蝴蝶的植物，包括龍船花、醉蝶花等，為住戶打造色彩繽紛的花園，和觀塘鬧市環境形成鮮明對比。其他設施方面，室外泳池長達50米，是觀塘市中心屋苑中最大型的室外泳池，至於會所的室內泳池亦長達30米，可讓住戶四季使用。

健身室引入多項新型健身器材，能配合智能系統讓使用者做不同強度的健身練習，會所另設有多用途球館，可作羽毛球場或半個籃球場使用，兒童遊樂室亦有配合電子程式操作的遊戲桌等新設施。為方便住戶日常使用，會所內多個設施更已設有手機充電裝置，以配合時代發展需要。

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