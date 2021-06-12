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2021年6月12日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
iBond認購人數破紀錄 料獲兩至三手 近72萬人認購 涉資達545.8億
銀公主席：市民電子認購渠道認受增加
政府急推財匯局擴權 會計師公會籲廣泛諮詢
聯款通：支付網或泄信用卡數據
恒指終止七連跌 信義光能比亞迪全周升一成
積金局鄭恩賜署任行政總監
卓悅新舊大股東內鬥升級 集團：未能向葉俊亨取回公司印章
滴滴出行棄港赴美上市 估值或達5460億
大灣區航空分批聘機師
實德環球冀澳門暑假人流勝五一黃金周
港府：港交所第三季諮詢引入SPAC
周小川論加密貨幣 或可服務實體經濟
天星銀行：下半年推轉數快二維碼支付
拜登跟加州和解 全速建高鐵 政府加大財政刺激 美10年債息反跌近3個月低
Tesla最快車型 開始交付
TikTok開屏廣告費最高逾200萬美元 公司估計可獲逾億瀏覽量
騰訊旗下公司限加班 網民：改屋企OT而已
新地申汀九帝景酒店改裝住宅 涉661伙主打開放式戶 一層最多62伙
新地西九地王降最多26%高度再闖關
新世界繼園街項目申增三成至850伙
ST. GEORGE'S 3房破頂價沽 實呎逼5萬
芊紅居2房670萬沽 追平屋苑2年前紀錄
活用高斯定理 平衡發展與保育
周末睇樓好去處
凱滙成觀塘新地標 餘貨吸換樓客
打針抽獎單位 景觀開揚
觀塘裕民坊新舊社區交匯
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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