芊紅居2房670萬沽 追平屋苑2年前紀錄

利嘉閣地產首席聯席董事陳志傑表示，芊紅居1座低層E室，實用面積440方呎，2房間隔，望球場景，原以690萬元已補價放售，獲買家出價650萬元洽購，惟原業主未接受，買家考慮兩日後終追價20萬元，以670萬元承接，實呎15,227元。

上述單位原業主2016年3月以約431萬元已補價購入單位，帳面獲利約239萬元或55%。

另外，CCL最新報185.68點，按周升0.28%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.33點，按周升0.41%；而CCL（中小型單位）報185.93點，按周升0.29%，三大指數同創19年9月後近93周新高，兼齊升兩周，而CCL（大型單位）則報184.34點，按周升0.24%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年中CCL有望重返自己190.48點的歷史高位。

CCL按周升0.28%

新界西連升5周

四大分區中，新界西CCL Mass最新報174.50點，創101周新高，按周升0.63%，是CCL八大指數中，最接近自己歷史高位，相差僅1.41%，指數連升5周共2.85%，是近68周首次出現。九龍CCL Mass報182.15點，創51周新高，按周升1.61%，連升2周共1.84%；港島CCL Mass報192.31點，按周跌0.19%； 新界東CCL Mass報197.99點，上周急升後今周回軟1.29%。