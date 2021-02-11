ST. GEORGE'S 3房破頂價沽 實呎逼5萬

本月新盤暫錄610宗成交

另外，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，6月迄今暫錄4宗成交、吸金近7086萬元；最新透過招標售出9A座9樓A室，實用面積1224方呎，屬3房間隔，成交價2525.1萬元、實呎20,630元。同區億京旗下白石角海日灣II，亦售出1伙特色戶，為第13座地下G室，屬連花園特色戶，實用面積982方呎連781方呎花園、3房間隔，成交價1724.9萬元、實呎17,565元；項目本月迄今暫錄4宗成交，吸金約5230萬元。

海日灣II 本月4成交 吸金5230萬

市場聚焦新世界（0017）大圍站柏傲莊III，今日次輪開售338伙之際，萬科香港何文田自由道新盤VAU Residence，日前以折實均呎24,519元首推50伙後，昨首天收票，市場估計獲收近60票，即首批獲足額認購。VAU Residence首推50伙，提供最高16%直減折扣，單位折實價499.8萬至917.4萬元、折實實呎23,175至26,408元。

VAU Residence首日收近60票

首批獲足額認購

為配合政府抗疫，萬科香港提供2.8萬元現金回贈，予於8月31日前已完成接種兩劑疫苗的買樓人士。

至於新世界柏傲莊III，是次次輪銷售共收到30,108票，其中大手組別A1及A2組，共收5464票，佔比為18%；B組散戶共收24,644票，佔比為82%。

HENLEY修訂價單 平均加幅1%

新盤市况活躍，中海外（0688）啟德跑道區維港1號開售前，恒地（0012）調高啟德同區THE HENLEY I部分餘貨售價。

恒地昨修訂THE HENLEY I價單共涉20伙，屬低座1房戶和3房戶，平均加幅1%，單位實用面積280至889方呎，加價後折實均呎約28,768元、折實價778萬至2905萬元。項目5月開售至今累沽約201伙，套現逾23.3億元。