新世界繼園街項目申增三成至850伙

可建77萬呎住宅 毗鄰柏蔚山

據城規會文件顯示，申請人因應合併土地的最新進度，向該會提出修訂項目西面範圍，即第2期發展，2期再細分2A及2B期，原作會所發展的2A期地盤，現計劃興建1幢31層高的住宅，提供310個單位，總樓面22.2萬方呎，另在該期沿毗鄰繼園街西面提供一段2.75米闊的公共行人路，以及在繼園街南端提供一個掉頭設施供公眾使用。

2010年已獲批建638伙

第2B期發展計劃興建4幢29層高住宅，提供540個單位，住宅總樓面約54.52萬方呎。上述兩期發展將各自設有獨立的住客會所及緊急車輛通道，另沿繼園街西面的擬議道路及行人路走線，將大致上跟核准總綱發展藍圖，保持不變。

申請人指出，項目第2期發展計劃共提供850個住宅單位，與2010年核准發展方案的638伙，額外增加212伙或33%，增加伙數與政府增加房屋土地供應的政策相符，另亦減少西面範圍發展單位的平均單位面積，旨在向市場提供更多較為合適及面積較小的房屋單位，以有效善用土地資源。