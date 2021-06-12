新地西九地王降最多26%高度再闖關

改花瓣形狀設計 維持2幢商廈

據城規會文件顯示，整個項目仍以不多於5倍地積比作發展，寫字樓部分以約4.05倍發展，2幢商廈各細分T1A、T1B、T2A及T2B座，其中T1A座的高度由159米（主水平基準上‧下同）減41米或26%至118米，而T1B座由159米減11米或7%至148米；T2A座則由110米減9米或8%至101米、T2B座則由135米減13米或近10%至122米。商廈高度下調，但寫字樓樓面仍維持在256.18 萬方呎，另設60.28萬方呎零售樓面，總樓面涉316.46萬方呎。

新地表示，修訂有關發展方案後，寫字樓高度基本定為4.2米，不設特別樓層，同時移除4樓15米高天然通風的「The Market」樓層，採用一般零售樓層高度，建築物形態亦由原本的不規則斜面式設計的「鑽石形」，改為較工整的花瓣形狀設計，從而減少對山脊線的景觀影響。新地續稱，修訂方案中亦新增對公眾開放的免費天台戶外觀景台，讓公眾可欣賞港島景色，連同原本擬議的兩個公眾觀景台，項目總共會提供3個公眾觀景台。新地相信，修訂方案已充分回應各界的意見，讓該處成為西九龍區的全新城市核心，與附近的西九文化區締造協同效應。