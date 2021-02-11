新地申汀九帝景酒店改裝住宅 涉661伙主打開放式戶 一層最多62伙

明報記者 甘潔瑩

新地接受本報查詢時回應指，荃灣區現時已有6家酒店，在未來5年該區及附近地區更陸續有新酒店落成，酒店房間數目將逾1萬間。相反，香港私人住宅供應日益短缺，在整體房屋需求殷切下，新地相信若獲批將現有酒店改建為住宅，可於短中期內提供逾600伙住宅，更能切合社會需要。

沿用酒店佈局 增長者日間護理中心

據城規會文件顯示，上述申請地點位於荃灣汀九青山公路353號的帝景酒店，改劃為「住宅（乙類）2」，希望透過整幢改裝，改劃為不多於661伙的住宅項目，一層最多62伙，涉約31.65萬方呎樓面（包括1.81萬方呎會所）。項目另設一間60個名額的長者日間護理中心，涉及8180方呎。資料顯示，帝景酒店在2007年落成，地盤面積約6.53萬方呎，現提供691個酒店房間，面積介乎385至1428方呎。

據發展商遞交的文件顯示，擬議的改劃方案以開放式單位佔多，另設小量2房單位，部分高層戶更為連平台特色戶。值得留意，因發展商將項目整幢改裝，大部分結構間隔沿用酒店佈局，從圖則所見，個別樓層伙數多達62伙，並共用4部升降機（不包括貨運升降機）。

申請人表示，酒店作整幢改裝，不會增加現有樓宇高度及樓面面積。申請人亦提到，城規會今年初通過一宗改劃馬鞍山酒店作住宅發展的申請（即海澄軒改劃項目），此證明因應轉變中的規劃狀况，改建現有酒店作住宅用途是增加房屋供應的一個實際和可行的辦法。

學者：疫情下酒店業務受壓

事實上，過去1至2年亦有發展商將持有的酒店項目改劃住宅，以長實最為積極，先後就天水圍嘉湖海逸酒店及馬鞍山海澄軒兩間酒店申請改劃住宅，並順利獲批，兩項目共涉5758伙。嘉湖海逸酒店將作重建，擬建2幢53層高的住宅大樓，提供5000伙，個別樓層設54伙，住宅總樓面約150.2萬方呎。相比之下，即新地帝景酒店改劃、每層62伙，每層住宅伙數更多；而馬鞍山海澄軒則作全幢改裝，將提供758伙。

中大經濟學系副教授莊太量表示，新冠疫情影響酒店業務，令其回報率偏低，因而令部分發展商計劃將酒店項目改劃住宅。雖然如此，在考慮改劃時會考慮項目的補地價金額，改劃成本太高未必吸引發展商改劃，因此發展商未必會一窩蜂將酒店改裝或重建成住宅。