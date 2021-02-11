TikTok開屏廣告費最高逾200萬美元 公司估計可獲逾億瀏覽量

用戶開啟TikTok軟件後，就會見到開屏廣告，使其成為最具價值的廣告位置。知情人士稱，TikTok廣告價格較一年前顯著增加，主要由於用戶增長。截至去年8月，TikTok在美國有超過1億的月度活躍用戶（MAU），遠高於2018年初的1100萬用戶。TikTok估計，落開屏廣告的的商戶，可獲1.09億次瀏覽量。

美月度活躍用戶逾1億

TikTok尚未從用戶群賺到可觀收入，其廣告團隊仍在建構階段。廣告巨頭GroupM指出，廣告商尚未像對YouTube那樣，向TikTok投入大量預算，但這只是時間問題，facebook、Instagram、Snap、Pinterest和YouTube都經歷相同的用戶增長周期，然後才呈現廣告銷售增長。

TikTok的廣告業務雖不如大型競爭對手成熟，但其母公司字節跳動已是全球最大的廣告平台之一，去年僅在中國就獲得超過200億美元銷售額，預計今年其全球廣告銷售額可增至接近400億美元。

GroupM指出，隨着經濟活動重啟，美國廣告市場今年預計將增長15%以上，TikTok等互聯網公司將成為最大受益者。facebook銷售額在今年第一季增長48%，而YouTube銷售額增長46%。

（綜合報道）

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