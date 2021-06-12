Tesla最快車型 開始交付

當局未對Plaid作安全評級

特斯拉的Model S於2012年首次交付，早就應更新換代。根據特斯拉網站，這款新車的價格約13萬美元（約101萬港元）。馬斯克表示，現在將交付首25輛Plaid，之後很快會達到每周數百輛的交付速度，至下季每周可交付1000輛。他形容，新車的娛樂系統達到 PlayStation 5的水平，而音響系統具有家庭影院的體驗。

蘋果證實已聘寶馬前高層

此外，蘋果公司向CNBC證實，已聘請寶馬（BMW）前高層Ulrich Kranz。蘋果沒透露Kranz的職責，但彭博社形容，他是蘋果最重要的汽車業務職員之一，反映蘋果決心以Apple Car項目與特斯拉較勁。彭博社稱，Kranz過檔蘋果前，擔任電動車初創公司Canoo的行政總裁，而此前效力寶馬30年，推動i3與i8的研發。

消息稱，他加入蘋果後，將向蘋果電動車項目負責人Doug Field匯報。Field曾效力於特斯拉，是研發Model 3的主力。

（綜合報道）

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