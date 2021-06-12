拜登跟加州和解 全速建高鐵 政府加大財政刺激 美10年債息反跌近3個月低

密歇根大學消費者信心指數繼續向上，6月初值為86.4，相較5月終值82.9顯著上升。不過消費者預期通脹增長將會放慢，6月消費者對未來一年通脹的預期值為4%，而對未來5至10年通脹的預期值為2.8%，兩者均較上月數值有所下降。美股三大指數午夜前窄幅上落。經濟活動重啟刺激原油需求，紐約期油昨晚升穿每桶71美元，是2018年10月以來首次。布蘭特期油曾升穿每桶73美元，為2019年5月以來首次。

預期通脹放慢 美股窄幅上落

拜登政府自3月開始與加州當局談判，以解決2019年因特朗普撤回該州高鐵項目撥款而引發的訴訟。由於工程延誤、成本上升等，特朗普任內多次與加州有關部門發生衝突。加州高鐵局指，運輸部沒有權力扣起前奧巴馬政府年代批出，但尚未使用的9.29億美元經費，為此狀告運輸部。

美國眾議院議長佩洛西稱，拜登政府恢復近10億美元的高鐵撥款，對加州和美國也是好消息。根據加州高鐵局的數據，截至3月，當地高鐵項目在中央谷地（Central Valley）全長119英里（約192公里）的範圍內，有超過35個施工地盤，合共創造超過5500個職位。

造價最高達千億美元 料2030年建成

加州州長紐森（Gavin Newsom）稱，加州高鐵項目的資金恢復，為加州高鐵盡快通車邁出重要一步。加州選民於2008年投票批准該項目發行首批100億美元債券，聯邦政府在兩年後再撥出35億美元聯邦資金。

加州財政部向美國國會領袖致函稱，雖然奧巴馬政府在2009和10年為該高鐵項目撥款105億美元，但該高鐵至今仍未通車，若再過10年，再花數十億美元而仍然沒有任何線路投入服務，這將會是「美國高鐵的死亡」。該信指出，在沒有看到實際成果下，公眾根本不可能繼續支持這樣的議程。

拜登政府令高鐵恢復撥款後，繼續爭取與共和黨達成大規模的基建支出協議。由美國參議院10名跨黨派參議員組成的小組，就基建支出框架達成協議。消息稱，該協議主張未來8年，投資1.2萬億美元用於基礎建設，當中包括5790億美元（約4.5萬億港元）的新開支，內容未包括加稅措施。

該小組正與白宮及其他同僚商討該協議的內容，並對協議獲兩黨廣泛支持表示樂觀。不過這方案與拜登所提出的1.7萬億美元方案有所差距。部分民主黨人懷疑兩黨談判能否推動大規模的基建，考慮使用預算協調程序。 此外，聯儲局公布最新持倉數據顯示，其資產負債表規模首次突破8萬億美元，較去年3月增長約1倍。

（綜合報道）

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