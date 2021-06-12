天星銀行：下半年推轉數快二維碼支付

爭取全年貸款倍增

該行上月下旬公布，中小企銀行戶口服務已進入金管局的金融科技監管沙盒測試，展開試業，提供100個名額。姚稱，很快會達到100個中小企客戶開戶目標，下階段冀推出不同貸款產品助中小企，目前開戶的中小企客戶中，逾半希望銀行在貸款方面給予支持。他又說，中小企對美元需求很大，向傳統銀行尋求匯兌服務議價能力很低，該行針對該痛點，開始開發企業匯兌功能。

至於該行過去一年業務，姚透露截至上月底，存款量、貸款資產對比去年6月底，分別增長了近5倍及近13倍。該行去年6月底的存款、貸款分別約有3.57億元、約5200萬元，至上月底兩者規模分別已大幅增至21.42億元及7.28億元，相比去年底兩者則增逾三成。姚說希望今年下半年加速貸款業務發展，令該行今年貸款規模按年增長逾一倍。

該行為慶祝開業一周年，在數項產品及服務推出優惠。由本月9日至下月中期間，客戶將港元或美元兌換成人民幣滿指定金額，可獲贈年利率10厘人民幣定存升息券；由本月5日至7月底，私貸最低年利率由1.85厘減至0.99厘。