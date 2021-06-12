滴滴出行棄港赴美上市 估值或達5460億

《華爾街日報》昨日引述消息稱，滴滴上市估值有望超過700億美元（約為5460億港元），料本次發售8%至10%股份，可集資數十億美元。

以「小桔快智」提出申請

根據初步招股資料，滴滴出行今年首季首次扭虧為盈，錄得1.96億元（人民幣‧下同）的純利，去年同期虧損約40億元。

公司去年全年仍錄得虧損106億元，2018年及2019年度亦是虧損。滴滴申請以不同投票權架構上市，B股的每股投票權數目未有決定。

於招股書發布日，軟銀願景基金持有滴滴21.5%股權，另一網約車巨頭Uber持有12.8%股權，騰訊持有6.8%股權。滴滴出行高管僅持有公司約一成股權，其中創始人兼首席執行官程維持有7%股權，聯想集團（0992）創始人柳傳志之女、首席營運官柳青持有1.7%股權。

今年首季首次虧轉盈

程維、柳青於招股書前言稱，二人均曾居住於北京，對當地「call的士」的困難感同身受，於是決定一同創業。

二人亦於招股書前言提及於2018年於滴滴平台發生的兩宗悲劇，稱是公司最黑暗的日子。翻查資料，於2018年的5月及8月，分別有兩名年輕女子搭乘滴滴「順風車」並遭到司機殺害。程、劉於招股書中表示，對事件深刻反思，事後提升了對司機的背景審查，二人亦曾與數百名乘客及司機會面及討論。

明報記者

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