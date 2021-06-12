卓悅新舊大股東內鬥升級 集團：未能向葉俊亨取回公司印章

卓悅昨日股價跌近2%，收市報0.255元。陳健文前晚發聲明，指葉俊亨入稟提出申索款項毫無根據，且沒有理據支持，並認為對方提出申索，並批對方嚴重損害聲譽。他強調，未欠付葉俊亨相關款項，並已聘請律師，將會積極抗辯，有需要時甚至會採取反索償行動。

陳健文聲明未欠付葉俊亨免息貸款

至於卓悅於昨日開市前發公告，稱公司行政總裁已要求葉俊亨歸還所持有的公司及其各附屬公司的所有支票簿、公司印鑑及印章，惟至昨日仍未正式歸還。

集團同日宣布，出售旗下自用為卓悅門店的荃灣大河道一個千呎地舖，藉此套現1.15億元，雙方將簽訂售後租回協議，租用兩年，每月租金27萬元。集團表示，所得資金將用於償還貸款，以及作一般營運資金用途。

有別於一般上市公司賣賣，陳健文與葉俊亨夫婦實際上已合作多年。翻查資料，陳健文雖是內地商人，實際上在香港商界已打滾多年，早在2015年底已入股卓悅成第二大股東，並在翌年1月加入卓悅董事會。直至去年2月，有市場消息指葉俊亨夫婦急需資金， 陳健文乘勢以1.58億元收購兩人手上四成股份，成為公司大股東，而葉俊亨夫婦仍保留董事席位。

根據年報，兩人在2020年合共收取約880萬元薪金，而陳健文年薪為271.3萬元。

集團售大河道地舖 套現1.15億元

陳健文接手卓悅後，雖然積極引入電商及直播等銷售渠道，生意仍欠佳兼屢傳公司分店欠租，而陳健文與葉俊亨夫婦關係的轉捩點，則是上月底葉俊亨妻子鍾佩雲入稟向卓悅追討4430萬元欠款，以陳健文為首的卓悅董事會隨即提出罷免葉俊亨夫婦董事職位，並將於6月29日舉行股東特別大會交由股東投票表決。

明報記者