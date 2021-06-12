恒指終止七連跌 信義光能比亞迪全周升一成

北水流入18.99億 扭轉淨流出

國指收市升34點或0.32%，報10,750點，全周跌54點或1%。恒生科技指數收報7991點，升21點或0.28%。大市成交金額1308億元，較上日減少2.36%，北水合計淨流入18.99億元，扭轉日前淨流出的表現。

兩隻新晉藍籌本周均累升逾一成最威，信義光能（0968）全周累升14.96%，昨升6.81%，收報15.06元；比亞迪股份（1211）本周亦累升11.72%，昨升1.13%，收報214.4元。中海外（0688）、中海油（0883）一周均累升7.28%，昨分別收報19.74元及9.14元。阿里健康（0241）全周跌8.95%，成為表現最差藍籌，昨收報17.9元，升0.45%；海底撈（6862）亦累跌5.58%，昨收市微升0.51%至39.8元。恒指夜期回落，至晚上11時半報28,691點，低水151點。

BC科技折讓配股 股價反升

另外，BC科技（0863）以每股17元向新加坡GIC配售3195.2萬股，較周四收市價折讓11.7%，昨日反升5.4%至20.3元；贛鋒鋰業（1772）亦以每股101.35元，折讓5%配售4804.4萬股，收市反升4.59%至111.6元。