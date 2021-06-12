聯款通：支付網或泄信用卡數據

稱已向私穩專員公署報告事件

AsiaPay於2000年成立，主要為網店提供整合支付服務，作為商戶和多家信用卡發卡機構的連接點，簡單以言即是「網上版的碌卡機」。AsiaPay為全球多家電商提供網上支付服務，包括Shopify、Ubercart、Ecshop等。AsiaPay於聲明中表示，已聘請專業的網絡安全公司就泄露事件進行管控和調查，和於5月3日起已沒有發現新的可疑活動，並稱公司的日常運營不受影響。

方保僑：受影響客戶 要更換新卡號

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容今次的事件嚴重，指AsiaPay雖為網上支付平台的龍頭企業，當發現信用卡數據泄露時，應盡快對外公布，讓客戶提高警覺，以防再受騙，然而去年發生，到昨日才公布。

方保僑補充，相信AsiaPay目前會透過通知銀行，找出受影響的客戶，並更換新的卡號，以防資料再被盜用。

金管局籲信用卡用戶保持警覺

本報亦向金管局和信用卡發卡機構Visa查詢有關事件。金管局發言人回覆，由於AsiaPay並非受金管局規管的機構，目前已透過發卡銀行及信用卡組織了解今次事件。金管局又呼籲，使用信用卡及扣帳卡的銀行客戶時刻保持警覺，留意銀行發出的交易提示及月結單。Visa回覆稱，已知悉AsiaPay的調查正在進行當中，又指該事件主要影響AsiaPay及其服務的客戶，而Visa的全球支付網絡不受影響，並繼續運作如常。