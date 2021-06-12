政府急推財匯局擴權 會計師公會籲廣泛諮詢

下月5日立會討論

會計師公會會長鄭中正昨日表示，公會關注本次建議方案提出的方式及迫切性，因改變監管制度過程複雜，希望政府徹底評估影響後，再慎重推行改革。公會理事會表示，昨日召開會議，對本次事件推出有數項關注，包括本次改革「推之過急」、立法時間表、過渡期與安排；以及改革對公會的整體營運、可持續發展的影響等。

許正宇網誌稱，已與多個會計團體溝通意見，「業界翹楚皆支持建議改革方向」。網誌亦稱，政府正就執行細節、過渡安排，與業界保持溝通。

公會理事會指出，將就方案進行比對研究，並進行意見調查。公告指出，公會將會就財庫局改革方案，與其他主要司法管轄區進行比較，確保改革方案符合環球環境，不會影響香港地位。此外，公會亦擬收集各界意見，包括執業界別，以及商界會員、執業單位、年輕會員、學生會員、以及公會員工意見，評估監管改革帶來影響。

上市公司商會：關注會否承擔更多徵費

香港上市公司商會昨日發聲明指出，認同政府改革建議有好處，惟關注新安排下，將企業內部會計師（俗稱商界會計師）一同納入監管範圍的做法。商會提出，關注商界會計師納入監管後，會否為其個人以及所服務的企業帶來額外的法律責任。該會表示，希望當局就涉及證券市場各執法機關的執法範圍、權限，為市場提供清晰指引。商會亦表示，財匯局擴大功能後，因其所需財務預算增加，亦關注會否令上市公司未來需承擔更大額的相關徵費。商會續稱，財庫局已就徵費事宜表示理解，並會研究。