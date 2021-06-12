銀公主席：市民電子認購渠道認受增加

指香港市場資金非常充裕

美國5月消費物價指數按年飈5%，被問利率走勢看法，施穎茵表示，難僅用美國數據概括市場發展，香港消費物價指數有上升趨勢，但環球仍有刺激方案推出，且香港市場資金非常充裕，相信現階段利率走勢仍維持較低水平一段時間，該美國數據也未必與本港二手樓價有直接關係。

金管局月初發指引，要求業界鼓勵員工接種新冠疫苗，施穎茵表示，過去兩周業界於如何統籌及理解清楚監管方面的指引而着手安排，暫未能提供已接種員工數據。被問員工若不打針會否有懲罰，她說沒聽過業界有這方面想法。

暫未能提供員工接種疫苗數據

對指引提到銀行須擬定預期接種疫苗的名單，提交需打針的相關職能和部門名稱，以及所屬員工數目，她強調，監管方面沒要求銀行提供員工個人資料，業界開初收到指引，已清楚知道安排上毋須提交個人資料。她透露，為鼓勵更多市民考慮接種，公會會員銀行將會合作推出抽獎，歡迎接種兩劑疫苗的市民參加。