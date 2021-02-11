iBond認購人數破紀錄 料獲兩至三手 近72萬人認購 涉資達545.8億

明報記者 歐陽偉昉

今年度較去年認購人數急增55%，認購金額亦按年增40%。因此，雖然今年發行額上限，從去年的150億元上調至200億元，每人穩獲派發手數，反由去年的3手減至2手，以定息2厘計算，未來3年每手至少可獲600元利息。政府發言人表示，初步數據有待進一步核實，計劃於6月21日（周一）公布配發結果。本年度iBond將於24日（周四）上市，代號為4246。

預計最終發行額至上限200億

過去iBond最高認購人數為2015年59.8萬人，最高認購金額2012年的498.4億元，今年人數和金額分別較舊紀錄高兩成及一成。多家銀行均表示，今年認購反應破紀錄。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行總認購金額及宗數創歷來新高。今年認購反應較去年踴躍，主要受惠於市場低息環境，以及投資者憧憬通脹升溫，再加上沒有大型新股上市，因此吸引投資者認購。工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐指出，iBond保證最低息率有2厘，較現時市場上普遍定存利息為高，提升是次iBond的吸引力。

富途：最大認購申請金額600萬

今年有豪客大手認購iBond，富途表示，收到的最大認購申請，涉及金額600萬元；工銀亞洲指收到最高500萬元的認購申請；信銀國際收到最高認購金額為200萬元。不過iBond分配機制與新股不同（見表），iBond採循環派發機制，會先向每名認購者分派相同手數，至餘下數目不足多派一輪才抽籤分配，即認購逾百萬的投資者，與其他投資者皆只獲派2至3手。

不過，過去不少中小銀行為爭取新客和存款，會為iBond退款資金提供優惠定期利率，大手認購者或是希望經此取得優惠定息。工銀公布，10萬元以上退款資金，開立228日定存，可得0.5厘年利率，開立368日定存可獲0.6厘年利率。信銀亦公布，會為退款資金提供3個月0.7厘，或6個月0.75厘的定期存息優惠。