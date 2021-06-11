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美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖

【明報專訊】近期積極入貨的美聯工商舖（0459），挾港鐵屯馬線全線通車消息帶動，以3000萬元購入馬頭圍道278、278A、280及280A號安全大廈地下C及D舖（見圖，紅框示），共約1400方呎，呎價約2.14萬元。資料顯示，美聯工商舖近一個月先後購入荃灣、北角等商舖，共斥近1.7億元連購5舖。

上述商舖正租予雲石店及設計公司，月租分別為1.8萬及1.75萬元，即美聯工商舖可享租金回報1.42厘。美聯工商舖指出，物業將繼續出租，為集團提供額外及穩定的租金收入。土地註冊處顯示，上述商舖由「西貢舖王」之稱的皮具公司老闆羅茂祥持有，在2006年11月以668萬元購入C舖，在2013年2月以1850萬元入D舖，共涉2518萬元，持貨最少8年，帳面獲利482萬元或19%。

土地註冊處顯示，油塘華順工業大廈7樓B至D、G及H室，面積約1.68萬方呎連一個車位，上月底以5200萬元成交，呎價約3095元。買家為Sunrise Success Limited，公司董事為鷹君集團（0041）主席兼董事總經理羅嘉瑞、執行董事羅俊謙等。原業主為百樂恒有限公司，公司董事為長江製衣主席陳永燊及副主席陳淑玲，1996年以847.444萬元購入，帳面賺4352.556萬元，物業升值逾5倍。

鷹君羅氏家族5200萬購油塘工廈物業

市場消息指出，億京等合組財團向合和購入九龍灣國際展貿中心，作價約105億元，以樓面177.5萬方呎計，平均每呎作價約5900元，倘交易成功，將是今年最大宗物業買賣。本報就消息向億京及合和查詢，合和表示不作回應。

相關字詞﹕九龍灣國際展貿中心 億京 羅嘉瑞 鷹君集團 土瓜灣 屯馬線 美聯工商舖

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