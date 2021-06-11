長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高

中原地產區域營業經理梁岳宏表示，青衣長發邨亮發樓低層24室，實用面積349方呎，原則開放式改為2房，於居二市場以290萬元沽出，屬同類單位新高，實呎8309元，呎價創屋苑綠表市場新高。原業主2006年15.28萬元未補價買入單位，帳面獲利274.72萬元或約18倍。

將中內園2房呎價再逾2萬元破頂

另外，二手私樓再錄新高成交，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座高層E室，實用面積384方呎，享內園景，新近以780萬元成交，實呎20,313元，創屋苑2房分層戶呎價新高。

上址原業主2018年4月以708萬元購入，帳面獲利72萬元或約一成。屋苑對上2房呎價紀錄為本月初成交的7座中層D室，單位實用面積384方呎，同屬2房間隔，成交價778萬元，實呎20,260元。

栢慧2房特色戶708萬創新高

中原分區營業經理陳思麗稱，天水圍栢慧豪園6座頂層連天台戶，實用面積502方呎，以708萬元成交，呎價14,104元，成交價創屋苑2房單位新高。據了解，原業主2014年以440萬元買入單位，帳面獲利268萬元或61%。

資料顯示，屋苑2房單位對上成交價紀錄為今年3月份成交的5座高層連天台單位，實用面積502方呎，成交價695萬元，是次成交較前紀錄高約2%。

峻峰花園海景2房逼800萬破頂

此外，中原營業經理李嘉儀表示，筲箕灣峻峰花園A座中層6室，實用面積450方呎，屬2房海景戶，近日以799.9萬元易手，實呎17,776元，成交價不但創屋苑2房單位新高，亦創同類呎價新高。資料顯示，單位原業主2005年198萬元買入，帳面獲利601.9萬元或逾3倍。