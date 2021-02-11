柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王

主要來自向隅客「復活票」

需留意的是，柏傲莊III是次入票客源，料主要屬首輪銷售及去年第1、2期的向隅客，即市場俗稱的「復活票」。至於次輪推售的338伙，實用307至1022方呎，折實價688.9萬元起。

Wetland Seasons Bay最快下月推

新地（0016）旗下天水圍新盤Wetland Seasons Bay，預計本月可獲批預售樓花、最快7月開售，樓花期長約1年。新地副董事總經理雷霆表示，上述天水圍濕地公園路項目，分3期發展共提供1998伙，其中第一期命名Wetland Seasons Bay涉1224伙。雷霆又稱，集團下半年將有多個新盤開售，主要包括元朗YOHO HUB第1期、北角海璇2期等，兩盤分別提供1030伙和351伙。Wetland Seasons Bay由6座中密度分層住宅、10幢6層高別墅組成，分層標準戶涵蓋開放式及至4房，約七成為兩房或以下單位。

新盤市場昨錄約20宗成交，其中信置（0083）西貢對面海133 PORTOFINO，售出2座2樓實用面積1076方呎B室、3房設計，成交價2152萬元（連車位）、實呎2萬元，買家成交期150日。中海外（0688）啟德跑道區新盤維港1號推出前，嘉華（0173）啟德嘉峯匯售出2A座15樓A室，實用面積459方呎2房戶，成交價1128.6萬元、實呎2.45萬元。