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VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈

【明報專訊】多個九龍市區單幢盤部署推出，萬科香港旗下何文田自由道VAU Residence昨公布首張50伙價單，折實平均實呎24,519元，與2019年4月新世界（0017）窩打老道瑧樺首批折實均呎24,308元，以及鄰近二手物業成交呎價相若。項目首張價單全數單位建期價計均低於1000萬元，即可承造高成數按揭。發展商為配合政府抗疫，亦提供2.8萬元現金回贈，予於8月31日前已完成接種兩劑疫苗的買樓人士。

明報記者 林尚民

樓花期約1年半的VAU Residence，首張價單涉50伙，包括17個開放式、27個1房及6個2房單位，實用209至388方呎，定價595萬至1092.1萬元、實呎27,588至31,436元，扣除最高16%優惠後，折實價499.8萬至917.4萬元、折實實呎23,175至26,408元。若以定價計，全張價單平均實呎29,187元，折實平均實呎24,519元。

首批50伙建期價計全低於千萬

翻查資料，2019年4月推出的瑧樺，首批折實均呎24,308元；而位於VAU Residence附近的加多利軒，最新平均成交實呎約23,820元，換言之，VAU Residence首批定價與兩年前同區新盤，或現時同區二手屋苑呎價相若。萬科香港執行董事周銘禧表示，今張價單屬「何文田起動價」，公司會視乎收票情况，加推單位將存加價空間，樓盤即日起收票，最快下周進行首輪銷售。

價單所見，今張價單售價最低一伙為實用209方呎5樓D室開放式戶，折實價499.8萬元、折實實呎23,914元；呎價最低一伙為實用388方呎5樓H室2房戶，折實價899.2萬元、折實實呎23,175元。

值得注意的是，若買家選用建期付款，最高折扣為12%，與即供最高折扣相距4個百分點，首張價單全數單位建期價均在1000萬元以下，而全部44伙開放式及1房單位，建期價亦在800萬元以下，即全數可承造八成或九成按揭。

即日起收票 最快下周開售

此外，VAU Residence首批單位買家，若在今年8月31日前在香港接種兩劑疫苗，均可享2.8萬元現金回贈。發展商會為買家提供最高八成（視乎售價而定）一按，全期利率為P（P為5.25厘）減2.75厘，另亦為買家提供最高樓價25%二按，首24個月免息免供，其後按息為P（P為5厘）。

事實上，九龍區近月將有多個單幢盤推出，毗鄰VAU Residence、由協成行發展的勝利道5號芳菲，亦會於月內推出，項目樓高26層、提供71伙，主打1房及2房單位，實用約286至481方呎，另備特色戶。桂洪紅磡馬頭圍道68號曼翹，亦部署下月推出，樓盤共設130伙，實用面積186方呎起。

相關字詞﹕曼翹 芳菲 周銘禧 萬科香港 新盤開價

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