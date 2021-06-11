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英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%

【明報專訊】截至今年5月底，英國政府宣布已有3.4萬名香港人申請以BNO居留簽證，申請移居到英國定居。為應對本港移民潮，英國有不少新盤推出市場，近日英國房地產發展商Hill，在劍橋推出樓花新盤Timber Works。劍橋樓價於過去12個月上升8.83%，隨着疫情變化，當地人對低密度住宅需求上升，市場預期劍橋樓價未來仍有上升潛力。

英國總人口約6822.3萬人，截至昨日數據，當地有2820萬人已接種兩劑新冠疫苗，佔整體人口約四成，完整接種人口比率排行全球第二。在新冠疫情迅速回復、加上英國印花稅假期延長至9月底、目前利率為0.1厘及即將轉向負利率等情况下，相信會利好英國經濟前景。國際貨幣基金組織（IMF）早前發表報告，預期英國2021年經濟增長5.3%，是自1709年以來錄得的最大增幅。

現時，歐美多國奉行在家工作，不少國民於郊區置業，一方面家居環境較寬敞，另一方面郊區人口密度較低，減低感染新冠病毒風險。樓市銷售暢旺，不但能推動經濟增長，投資者可從中發掘投資機會。

科企紛進駐 有望成「新矽谷」

Asia Bankers Club創辦人及首席執行官賴遠方指出，劍橋樓價有龐大上升潛力，當中有幾個因素導致。第一，在新冠疫情影響下，更多企業奉行在家工作，不少居住在首都倫敦的英國人會選擇空間較寬敞的住宅。有研究數據顯示，劍橋與倫敦樓價升幅非常接近，惟劍橋樓價仍處於低水平，平均樓價為47.2萬英鎊，倫敦平均樓價為71.09萬英鎊。第二，不少科技企業已遷入劍橋的科技園，當中包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、阿斯利康製藥（AstraZeneca）及微軟（Microsoft），市場預期劍橋將成為「新矽谷」。數據顯示，在劍橋每1000人就有3.1人從事初創企業，高於倫敦平均1.9人，與此同時，劍橋亦至少有1500家科技企業，從事相關行業人數達5.3萬名。第三，劍橋住宅供應有限，在大量科技企業遷移的情况下，高需求將會帶動當地樓價。

劍橋距離倫敦89公里，兩者最大分別是劍橋人口較少，只有大約12.5萬人，人口密度為每平方公里1086人，遠低於倫敦的5666人。若從劍橋出發前往倫敦，無論乘坐鐵路或自行駕駛大約需時50分鐘。薪酬方面，以一名軟件工程師為例，倫敦平均年收入約為7.9萬英鎊，劍橋平均年收入約為7萬英鎊。昔日，劍橋被視為郊區或大學城，隨着更多科技企業遷入，當地投入13.3億英鎊發展輕軌鐵路Isaac Newton Line及Darwin Line，以應對人口上升趨勢，落成後，預期可於20分鐘內貫穿整個城市的90%地段。

經鐵路約一小時到倫敦

在香港，由新界前往港島工作，無論乘坐鐵路或巴士至少需要1小時。從劍橋鐵路站前往倫敦交通樞紐鐵路站國王十字車站（King's Cross）需要48分鐘，每半小時就有一班列車。若由劍橋鐵路站前往倫敦史坦斯特機場（London Stansted Airport），只需要30分鐘車程。史坦斯特機場是倫敦第三大繁忙機場，在此可乘搭多家廉航前往歐洲多地，包括阿姆斯特丹、巴塞隆拿、哥本哈根、日內瓦等。

米爾路（Mill Road）是劍橋的其中一個主要地標，擁有許多具有特色的商店、市集、教堂及廟宇，亦有中國及馬來西亞超市。在特別的節日，會舉辦不同展覽，例如每年都會舉辦冬季展覽，有巡迴表演以及美食小攤。米爾路四通八達，附近有多個知名景點，包括劍橋大學休斯學堂、劍橋科學中心、劍橋葡萄酒學校及植物園等。

黃清瑤

[海外置業錦囊]

相關字詞﹕劍橋 初創企業 倫敦 新冠疫情

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