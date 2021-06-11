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經濟
2021年6月11日星期五
技術取勝
投資策略
龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬
4年蝕1.8億 3董事請辭
未履RO職 藺常念釘牌7.2月
開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾
斥百萬建實名登記平台 和記古星輝冀政府資助
環聯：首季貸款需求普遍回升 私貸逾期還款率惡化
I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%
東瀛遊網購平台首間實體店開幕
鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議
恒指連跌7日 5年半最長跌浪
內地5月M2增長8.3%勝預期
DHL本港首全自動物流中心 每小時處理6000件貨
銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數
寰亞傳媒第3財季虧損收窄至1450萬
Bonaqua推無招紙樽裝水
美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高
美養老金下月起准投資加密幣
歐盟擬向亞馬遜開33億罰單
張兆聰：銅價高位回落 利好德昌電機
張宗永：股神的接班人
技術取勝：耐世特短線或調整
盧駿匡：恒指未破悶局 炒股宜「打游擊」
劉思明：威高升抵關鍵位 宜兩手準備
周顯：比特幣做法定貨幣 薩爾瓦多沒吃虧
湯文亮：條頸點都唔夠張刀硬
英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%
新盤速遞：劍橋樓花盤Timber Works 一房售33萬鎊起
盧楚仁：聯儲局「躺平」 任由通脹失控
VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈
柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王
市建局土瓜灣項目招意向 7年來最大型重建項目 估值逾百億
長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高
美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖
技術取勝：耐世特短線或調整
【明報專訊】中遠海控料上試21元（圖）
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