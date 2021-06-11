美養老金下月起准投資加密幣

消息刺激比特幣反彈至3.8萬美元

隨着愈來愈多金融服務引入加密貨幣資產，全球銀行監管機構巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）建議為銀行的加密貨幣資產業務，引入最嚴格的資本要求。BCBS期望，銀行預留足夠資本，全額彌補持有比特幣等加密貨幣資產所帶來的任何虧損，避免銀行存戶和其他高級債權人蒙受損失。根據BCBS的建議，銀行對比特幣及部分加密貨幣的風險敞口，適用1250%的風險權重。基於8%的最低資本要求，這意味銀行可能每持有價值1美元的比特幣，就須有1美元的資本。

彭博社稱，BCBS的公開諮詢文件，雖建議引入嚴格的資本限制，但也表明監管機構正認真看待快速增長的加密貨幣市場，並為銀行業應如何進行相關業務訂定規則。消息公布後，比特幣價格昨晚反彈至3.8萬美元水平，即使傳出青海對加密貨幣「挖礦」項目展開清理整頓工作，以及內地公安機關拘捕逾1100名利用加密貨幣為電信詐騙案進行洗錢的疑犯等負面消息，也無礙比特幣繼續反彈。

雖然比特幣仍未在聯儲局的購買資產範圍，但聯儲局可能已間接持有比特幣垃圾債。美國商業軟件公司MicroStrategy本周發行首隻為購買比特幣而融資的垃圾級債券，這批債券在垃圾債ETF——SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF（JNK）的比重為0.01%。由於去年疫情爆發後聯儲局擴大量寬（QE），放寬購買資產的標準，令垃圾債ETF也成為購買對象。截至今年3月底，聯儲局已成為JNK的第四大持有者。

（綜合報道）

[國際金融]