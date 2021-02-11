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美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高

【明報專訊】美國經濟持續復蘇之際，通脹率大幅攀升。5月消費者物價指數（CPI）按年升5%，較4月的4.2%大幅上升，升幅是接近13年來最大。剔除波動較大的食品及能源價格，5月核心CPI亦按年升3.8%，較分析師預期高出0.4個百分點，是自1992年6月以來最大升幅。數據公布後，美國10年期國債孳息率即時反彈至1.53厘，至午夜前又回落至1.5厘以下。市場人士普遍認為，聯儲局不會太快收緊貨幣政策，美股三大指數早段向上，標普500指數升至4,249.74，創歷史新高。

隨着經濟活動重啟，美國就業市場持續改善，上周首次申領失業救濟人數降至37.6萬，是去年美國疫情惡化以來最低。美國國民恢復外遊，導致機票、酒店住宿等價格反彈。不過最嚴重問題來自二手車價格飛漲，或扭曲了通脹數據。美國勞工統計局數據顯示，5月美國二手汽車和貨車價格按月升7.3%，為上月總升幅貢獻三分之一，但這很可能是由於汽車供應仍未從疫情恢復的短暫情况。

新申領失業救濟降至37.6萬

愈來愈多公司開始將原材料和工資上漲的成本轉嫁消費者，但聯儲局一直強調，隨着經濟重新開放，價格上行壓力是暫時的。Oxford Economics首席美國金融經濟學家Kathy Bostjancic表示，聯儲局打算讓通脹「適度超過」其 2% 的目標，因為這可能對經濟有利。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Scott Wren稱，相信聯儲局寬鬆貨幣政策將持續一段時間，預計今、明兩年不會加息，但料儲局官員會開始暗示考慮縮減買債規模，最早可能今秋發生。

在通脹預期升溫之際，歐洲央行行長拉加德稱，受去年疫情期間物價疲軟的基數效應影響，歐元區通脹率近期增長加快，並可能在今年下半年進一步上升，但在暫時性因素消退後，通脹升幅可望回落。她形容，前景取決於疫情控制，潛在價格壓力仍然低迷。歐洲央行預計，今年CPI為1.9%。

歐央行：歐元區通脹屬暫時

歐洲央行昨維持指標利率及買債規模不變，重申其非常寬鬆的貨幣政策立場，不過表明若融資條件有利，毋須一定用盡「抗疫緊急買債計劃（PEPP​）」的購買額度。歐央行強調，將按市場狀况，靈活處理PEPP的購買時間及資產類別，以防止融資條件收緊。

歐央行重申，規模在1.85萬億歐元的PEPP，將至少持續至明年3月底，而目前將繼續以較快的步伐購買。至於「資產購買計劃（APP）」將繼續以每月200億歐元的淨購買量進行，並將延續至加息前。歐洲央行預計，利率將保持在目前或更低水平，直至通脹前景趨向接近略低於2%的目標。歐央行將繼續通過再融資操作，提供充足的流動性，並準備隨時調整所有工具，以確保通脹以可持續的方式邁向目標。

（綜合報道）

[國際金融]

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