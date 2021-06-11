銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數

明報記者 歐陽偉昉

銀行公會確認，在本周三向會員銀行發信，釐清有關員工接種疫苗的指引。金管局在月初的通告，要求在擬接種疫苗名單內的員工，若因為醫學理由不適合接種，及已安排但尚未接種首劑疫苗的員工，需每兩周需進行一次新冠肺炎檢測。銀公致函會員銀行的信件表示，銀行不需要特定把擬進行新冠病毒檢測的人數，和接種疫苗的人數分別列出。

金管局會先尋求私隱專員公署澄清

會議亦提及銀行可否檢視員工接種疫苗和檢測結果證明，金管局澄清，會先尋求私隱專員公署的澄清再作安排。據了解，業界關注檢視接種疫苗證明會牽涉到個人私隱問題，例如員工若要證明身體狀况不接種疫苗，或要披露自己的醫療紀錄。有傳媒引述銀行業人士表示，擔心因此引起法律爭議，現時業界傾向以信任為本，不向員工索取接種或檢測證明。

工會轟金管局匆忙配合政府接種要求

此外，金管局原本在通告要求，只接受鼻腔和咽喉合併拭子作為病毒檢測，不過每次檢測需240元，產生檢測需收費誰付的問題。金管局因而在會議接納深喉唾液測試，即俗稱「攞樽仔」的檢測方法。

會議亦提及擔當重要職能的銀行高層，應包括在應接種疫苗員工的名單，個別視乎銀行的業務應急計劃作決定。

業界工會香港金融業職工總會早前質疑，金管局和銀行有何向僱員強制索取個人醫療私隱的法律權力，同時擔心銀行掌握個別員工的接種情况，會懲罰選擇不接種疫苗的員工。金總昨日再向本報表示，最新安排回應了員工層面的主要顧慮，該會將向業界發出問券，調查銀行有否強硬要求員工接種疫苗。工會認為，是次金管局匆忙配合政府接種要求，發出措辭強硬的通告，忽略社會對此的顧慮，認為金管局發出通告前，應先檢查相關法例理據，以及諮詢業界。