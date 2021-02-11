DHL本港首全自動物流中心 每小時處理6000件貨

吳志忠又稱，集團必須透過擴建，應對處理能力飽和的問題，當中包括機場「三跑」的物流倉將於明年可投入服務，並會成為DHL Express全球三大樞紐之一。

今年擬增購15貨機

位於青衣招商局的運作中心總面積達2.96萬平方米，投資額達6.26億元，該中心有逾600名員工和超過100輛貨車。DHL Express香港運作處副總裁崔祖澤表示，中心設置多個自動系統，包括貨件分類系統、重量及體重測量系統、系統和自動X光檢查系統。

吳志忠表示，疫情下全球商務飛機停飛，為物流帶來短暫的打擊，但DHL Express擁有自己的飛機團隊，於全球擁有超過280架貨機，每晚有約25架飛機於香港起降。他又稱，疫情推動B2C市場快速增長，以及目前B2B市場亦逐漸復蘇，集團亦必須增加供應以配合市場增長。吳志忠透露，去年集團增加8架貨機，今年計劃增加15架。班次方面，今年增加香港飛往胡志明市及檳城的貨機。

「三跑」物流倉料明年啟用

吳志忠稱，本港享有零關稅的優勢，更鄰近中國內地這個全球最大的電子產品生產商和出口商，具有地理優勢，是亞洲理想的樞紐基地。他又提到，集團在「三跑」的「中亞區樞紐中心」擴建計劃已進展到第三期，多年的投資總額達45億元，第三期的投額達29億元。他續稱，該物流倉亦會使用自動化貨件處理系統，倉庫總面積達4.7萬平方米，每小時的最高處理貨量由現時的7.5萬件，提升至12.5萬件。