經濟

DHL本港首全自動物流中心 每小時處理6000件貨

【明報專訊】疫情推動全球消費移至線上，帶動物流業增長。全球物流公司DHL Express去年B2C出貨量達雙位數增長，亦於本港設立首個全自動物流設備的物流運作中心，DHL Express香港及澳門董事總經理吳志忠表示，該物流中心經過3次的搬遷，目前貨倉的處理能力提升達1.26倍，每小時可處理6000件貨。

吳志忠又稱，集團必須透過擴建，應對處理能力飽和的問題，當中包括機場「三跑」的物流倉將於明年可投入服務，並會成為DHL Express全球三大樞紐之一。

今年擬增購15貨機

位於青衣招商局的運作中心總面積達2.96萬平方米，投資額達6.26億元，該中心有逾600名員工和超過100輛貨車。DHL Express香港運作處副總裁崔祖澤表示，中心設置多個自動系統，包括貨件分類系統、重量及體重測量系統、系統和自動X光檢查系統。

吳志忠表示，疫情下全球商務飛機停飛，為物流帶來短暫的打擊，但DHL Express擁有自己的飛機團隊，於全球擁有超過280架貨機，每晚有約25架飛機於香港起降。他又稱，疫情推動B2C市場快速增長，以及目前B2B市場亦逐漸復蘇，集團亦必須增加供應以配合市場增長。吳志忠透露，去年集團增加8架貨機，今年計劃增加15架。班次方面，今年增加香港飛往胡志明市及檳城的貨機。

「三跑」物流倉料明年啟用

吳志忠稱，本港享有零關稅的優勢，更鄰近中國內地這個全球最大的電子產品生產商和出口商，具有地理優勢，是亞洲理想的樞紐基地。他又提到，集團在「三跑」的「中亞區樞紐中心」擴建計劃已進展到第三期，多年的投資總額達45億元，第三期的投額達29億元。他續稱，該物流倉亦會使用自動化貨件處理系統，倉庫總面積達4.7萬平方米，每小時的最高處理貨量由現時的7.5萬件，提升至12.5萬件。

相關字詞﹕吳志忠

上 / 下一篇新聞

龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬
龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬
4年蝕1.8億 3董事請辭
4年蝕1.8億 3董事請辭
未履RO職 藺常念釘牌7.2月
未履RO職 藺常念釘牌7.2月
開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾
開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾
斥百萬建實名登記平台 和記古星輝冀政府資助
斥百萬建實名登記平台 和記古星輝冀政府資助
環聯：首季貸款需求普遍回升 私貸逾期還款率惡化
環聯：首季貸款需求普遍回升 私貸逾期還款率惡化
I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%
I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%
東瀛遊網購平台首間實體店開幕
東瀛遊網購平台首間實體店開幕
鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議
鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議
恒指連跌7日 5年半最長跌浪
恒指連跌7日 5年半最長跌浪
內地5月M2增長8.3%勝預期
內地5月M2增長8.3%勝預期
銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數
銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數
寰亞傳媒第3財季虧損收窄至1450萬
寰亞傳媒第3財季虧損收窄至1450萬
Bonaqua推無招紙樽裝水
Bonaqua推無招紙樽裝水
美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高
美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高
美養老金下月起准投資加密幣
美養老金下月起准投資加密幣
歐盟擬向亞馬遜開33億罰單
歐盟擬向亞馬遜開33億罰單
張兆聰：銅價高位回落 利好德昌電機
張兆聰：銅價高位回落 利好德昌電機
張宗永：股神的接班人
張宗永：股神的接班人
技術取勝：耐世特短線或調整
技術取勝：耐世特短線或調整
盧駿匡：恒指未破悶局 炒股宜「打游擊」
盧駿匡：恒指未破悶局 炒股宜「打游擊」
劉思明：威高升抵關鍵位 宜兩手準備
劉思明：威高升抵關鍵位 宜兩手準備
周顯：比特幣做法定貨幣 薩爾瓦多沒吃虧
周顯：比特幣做法定貨幣 薩爾瓦多沒吃虧
湯文亮：條頸點都唔夠張刀硬
湯文亮：條頸點都唔夠張刀硬
英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%
英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%
新盤速遞：劍橋樓花盤Timber Works 一房售33萬鎊起
新盤速遞：劍橋樓花盤Timber Works 一房售33萬鎊起
盧楚仁：聯儲局「躺平」 任由通脹失控
盧楚仁：聯儲局「躺平」 任由通脹失控
VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈
VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈
柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王
柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王
市建局土瓜灣項目招意向 7年來最大型重建項目 估值逾百億
市建局土瓜灣項目招意向 7年來最大型重建項目 估值逾百億
長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高
長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高
美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖
美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖