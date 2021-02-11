鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議

鱷魚恤指出，自2003年10月22日公司作為分銷商與Montaigne Diffusion S.A.（MDSA）訂立分銷協議。公司獲授予專利權可於2003年11月1日至2025年12月底期間在香港和澳門經銷其特許商標的LACOSTE服裝產品。

被指未履行分銷協議一項責任

但公司與Lacoste Operations S.A.（LOSA）對分銷協議的一項責任出現分歧，並且未對解決方案取得共識。公司於本周二收到LOSA發出的函件，稱公司未履行分銷協議的一項責任，LOSA已進行終止分銷協議程序。

稱事件對營運財務無重大不利

對此，公司擬就其在分銷協議項下的利益及LOSA可能提出的任何訴訟極力抗辯。公司已指示其法律顧問向LOSA發出函件以表明其立場並維護其在分銷協議的權利，以保障其於LACOSTE業務之有關利益。

在截至2018、2019及2020年7月底的財年，LACOSTE業務分別錄得收入7120萬元、6330萬元及2750萬元，分別佔公司總營業額的27%、27%及18%。但鱷魚恤表示，事件對業務營運及財務狀况並無構成重大不利影響。