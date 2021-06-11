東瀛遊網購平台首間實體店開幕

她指出，現時東瀛遊仍有6間旅行社分店，兩間暫時停業，未有計劃將原先的旅行社分店改為零售店，因為原先的旅行社牌照有限制，不能出售非旅遊相關產品，以及旺角、銅鑼灣分店是樓上舖，未必適合發展零售。如果荃灣店表現理想，集團亦會物色合適舖位，因愈多實體店，平均成本亦可降低。

平台過去一年營業額千萬

她又稱，EGL Market由去年5月成立，過去一年營業額約1000萬元，其間錄得逾100萬名客人瀏覽，上月實體店試業後，鄰近港鐵站吸引人流，全月營業額按年增長四成。

她強調，東瀛遊有多年舉辦旅行團經驗，可為EGL Market搜羅受歡迎產品，正與日本農場商討合作，除了出售其和牛產品，未來更可帶團參觀農場。

今次實體店將優先聘用早前被遣散的導遊，袁灝頤表示，很多前導遊加入政府疫苗接種中心工作，EGL Market 約有40至50名員工，大多為兼職，未有計劃再裁員。