I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%

明報記者 方楚茵

為吸引商戶加盟，EESE推出4項「早鳥優惠」，於7月31日前加盟的商戶將享「HKTVmall商戶自動化上架服務」、「低至半價的年費優惠」、「驚喜加盟佣金優惠」及「免費行銷及廣告套餐」。

早鳥優惠吸商戶加盟

根據會議資料，EESE將分12項商品種類，除了I.T 本身經營的服裝，更擴大至糧油雜貨、母嬰產品、保健產品、電子產品、生活服務、鐘表首飾等，目標商戶包括蘋果公司、SONY、GNC、SOGO（崇光百貨）、迪士尼、家具品牌EMOH等。

是次EESE初步公布的商品佣金率，介乎14％至30%，當中時尚服飾佣金最高達30%。平台亦與HKTVmall同樣設有商戶廣告計劃吸金，商戶每年繳交的年費，可用作換取購買市場推廣的TOKEN（代幣）。

與現時本地兩大平台比較，HKTVmall佣金率與EESE相若，至於Tmall HK由於佣金不包括物流費用，故較難直接比較（見表）。

平台瞄準25至44歲中產族群

有別於HKTVmall主要使用自家物流平台集運，EESE會按產品特性安排物流渠道。如單件貨品或毋須HKTVmall派送，將改由順豐派件，客戶亦可選取於2000個自提點或智能櫃等取貨。另有其他如GOGOX （前稱GOGOVAN）、ZEEK等物流商提供服務。

I.T首席營運官譚淑儀（圖）強調，EESE與HKTVmall平台將在頁面設有連結互相引流，但兩個平台目標客戶不一樣，EESE目標是中產、特別是25至44歲族群。有別於HKTVmall走大眾化路線，提供減價折頭及廉宜優質產品外，EESE更加集中於中產需求的生活文化、品味等，經聯盟營銷、網上直播、KOL及明星聯繫、創意內容策劃等，讓顧客增加對產品渴求；平台亦設招聘欄以增加人流。