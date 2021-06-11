經濟

環聯：首季貸款需求普遍回升 私貸逾期還款率惡化

【明報專訊】本港宏觀經濟環境好轉，環聯發表報告顯示今年首季貸款需求普遍回升，信用卡、車貸、按揭及無抵押私人貸款的查詢宗數皆按年上升，是疫情後首見。

按揭貸款查詢升25%最多

環聯表示，首季按揭貸款查詢宗數按年升25.1%，升幅是各主要信貸產品中最大，信用卡、車貸查詢按年分別升8.3%、6.5%。無抵押私貸查詢升1.4%。無抵押循環貸款查詢則延續過去數季跌勢，按年跌7%。報告分析，可能是循環貸款的利率高於其他產品，且主要用於非必要消費開支，港人已減少此類消費。

報告顯示，首季私人貸款及循環貸款的嚴重逾期還款率俱為0.51%，按季分別增0.09個百分點及0.06個百分點。信用卡貸款、車貸、按揭嚴重逾期還款率按季持平，信用卡嚴重逾期還款率輕微改善。環聯指出，千禧世代消費者於季內的信用卡應繳款項，按年只跌近1%（見圖），跌幅收窄得較其他世代的消費者快，反而嬰兒潮世代的消費者的信用卡應繳款項按年仍跌16%，僅較過去數季略微回升。

信用卡應繳款項跌 籲推優惠

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，不同世代的消費者趨勢大相逕庭，財務機構務須推相關優惠促進消費開支，並妥善管理逐步回升的信貸供應。

他又指出，多個國際市場均見消費者對信貸保持審慎態度以及相應的去槓桿化現象，疫情的不明朗因素及其對全球經濟的持續影響，令消費者削減非必要消費開支、增加儲蓄及降低債務水平。環聯於3月做的消費者脈搏研究顯示，受訪的本地消費者中，78%認為其家庭收入一度受到疫情的負面影響，61%預期未來收入續受到負面影響。

相關字詞﹕貸款市場 環聯

上 / 下一篇新聞

龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬
龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬
4年蝕1.8億 3董事請辭
4年蝕1.8億 3董事請辭
未履RO職 藺常念釘牌7.2月
未履RO職 藺常念釘牌7.2月
開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾
開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾
斥百萬建實名登記平台 和記古星輝冀政府資助
斥百萬建實名登記平台 和記古星輝冀政府資助
I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%
I.T網上商場「EESE」11月開幕 涵蓋12類商品 服飾佣金率高達30%
東瀛遊網購平台首間實體店開幕
東瀛遊網購平台首間實體店開幕
鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議
鱷魚恤遭終止LACOSTE分銷協議
恒指連跌7日 5年半最長跌浪
恒指連跌7日 5年半最長跌浪
內地5月M2增長8.3%勝預期
內地5月M2增長8.3%勝預期
DHL本港首全自動物流中心 每小時處理6000件貨
DHL本港首全自動物流中心 每小時處理6000件貨
銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數
銀公會晤金管局後澄清：銀行毋須上報打針人數
寰亞傳媒第3財季虧損收窄至1450萬
寰亞傳媒第3財季虧損收窄至1450萬
Bonaqua推無招紙樽裝水
Bonaqua推無招紙樽裝水
美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高
美5月CPI升5% 13年最勁 10年債息彈見1.53厘 標指再創新高
美養老金下月起准投資加密幣
美養老金下月起准投資加密幣
歐盟擬向亞馬遜開33億罰單
歐盟擬向亞馬遜開33億罰單
張兆聰：銅價高位回落 利好德昌電機
張兆聰：銅價高位回落 利好德昌電機
張宗永：股神的接班人
張宗永：股神的接班人
技術取勝：耐世特短線或調整
技術取勝：耐世特短線或調整
盧駿匡：恒指未破悶局 炒股宜「打游擊」
盧駿匡：恒指未破悶局 炒股宜「打游擊」
劉思明：威高升抵關鍵位 宜兩手準備
劉思明：威高升抵關鍵位 宜兩手準備
周顯：比特幣做法定貨幣 薩爾瓦多沒吃虧
周顯：比特幣做法定貨幣 薩爾瓦多沒吃虧
湯文亮：條頸點都唔夠張刀硬
湯文亮：條頸點都唔夠張刀硬
英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%
英劍橋樓價落後倫敦 一年升9%
新盤速遞：劍橋樓花盤Timber Works 一房售33萬鎊起
新盤速遞：劍橋樓花盤Timber Works 一房售33萬鎊起
盧楚仁：聯儲局「躺平」 任由通脹失控
盧楚仁：聯儲局「躺平」 任由通脹失控
VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈
VAU Residence 209呎折實近500萬入場 折實均呎2.45萬貼二手價 設2.8萬疫苗回贈
柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王
柏傲莊III次輪收逾3萬票 再膺97後票王
市建局土瓜灣項目招意向 7年來最大型重建項目 估值逾百億
市建局土瓜灣項目招意向 7年來最大型重建項目 估值逾百億
長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高
長發邨實呎8309元 創屋苑綠表新高
美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖
美聯工商舖3000萬購土瓜灣舖 近月共1.7億連購5舖