環聯：首季貸款需求普遍回升 私貸逾期還款率惡化

按揭貸款查詢升25%最多

環聯表示，首季按揭貸款查詢宗數按年升25.1%，升幅是各主要信貸產品中最大，信用卡、車貸查詢按年分別升8.3%、6.5%。無抵押私貸查詢升1.4%。無抵押循環貸款查詢則延續過去數季跌勢，按年跌7%。報告分析，可能是循環貸款的利率高於其他產品，且主要用於非必要消費開支，港人已減少此類消費。

報告顯示，首季私人貸款及循環貸款的嚴重逾期還款率俱為0.51%，按季分別增0.09個百分點及0.06個百分點。信用卡貸款、車貸、按揭嚴重逾期還款率按季持平，信用卡嚴重逾期還款率輕微改善。環聯指出，千禧世代消費者於季內的信用卡應繳款項，按年只跌近1%（見圖），跌幅收窄得較其他世代的消費者快，反而嬰兒潮世代的消費者的信用卡應繳款項按年仍跌16%，僅較過去數季略微回升。

信用卡應繳款項跌 籲推優惠

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，不同世代的消費者趨勢大相逕庭，財務機構務須推相關優惠促進消費開支，並妥善管理逐步回升的信貸供應。

他又指出，多個國際市場均見消費者對信貸保持審慎態度以及相應的去槓桿化現象，疫情的不明朗因素及其對全球經濟的持續影響，令消費者削減非必要消費開支、增加儲蓄及降低債務水平。環聯於3月做的消費者脈搏研究顯示，受訪的本地消費者中，78%認為其家庭收入一度受到疫情的負面影響，61%預期未來收入續受到負面影響。