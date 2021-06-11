開電視拓健康旅遊節目攻成熟觀眾

斥逾3000萬製東奧節目

香港開電視近期的黃金時段節目曾經錄得逾4點，不過其覆蓋全港觀眾比例比另外兩台低。據開電視較早前報道，在取得大氣電波頻譜後，擬新增一條頻道，並料覆蓋全港觀眾比例可提高至99%。面對TVB的綜藝節目及ViuTV年輕人節目的競爭，邱達昌強調，開電視會面向成熟年紀的觀眾群，並會開發健康及旅遊節目。

東京奧運會舉行在即，邱達昌稱，有線及開電視初步投資3000萬至4000萬元製作節目，在7條頻道、OTT平台會播放1000小時節目，並於港鐵（0066）範圍內播放。隨着日本確定如期舉辦奧運，據他所知，3家電視台接收的廣告較前為佳，因此對奥運的廣告收入感到樂觀。

至於有線電視方面，邱達昌表示，他們和香港電訊（6823）旗下Now TV均面對客量下跌的情况，並面對Netflix及將會進入香港市場的Disney帶來之競爭，有線新聞部較早前更有80至90人離開。然而他說，至今已填補80人充實人手，《新聞刺針》部門已恢復，但節目名稱會有所更改。至於有傳媒問及《新聞刺針》原有團隊離開會否擔心節目質素下跌，他說：「這是觀點與角度問題」，並認為進步之中。他又說，有線的新聞向來具領導地位，將來還擬發展更多OTT業務。

「做得很辛苦」 擬發展電商業務

目前有線寬頻約有3億元資金可動用，邱達昌稱，現階段答不上日後是否需要供股，但是他形容：「媒體業務暫時走下坡，做得很辛苦」。他期望集團邁向EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）平衡，並擬逐步發展電商業務。