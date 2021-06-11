未履RO職 藺常念釘牌7.2月

違反牌照條件 證監批有缺失

翻查早前公告，智易東方於2014至2015年間，向8名客戶提供委託帳戶管理服務，以此賺取管理年費，被認定違反牌照條件。同年，該行曾促成36名客戶直接於4家上市公司認購非上市債券，共計涉及1.08億元交易金額，從中收取佣金；同樣被認定違反牌照條件。此外，於上述債券銷售的盡職審查、風險評估等方面，該行均有缺失。

證監會昨日公告則指出，智易東方的系統及監控缺失，可歸因於藺常念沒有履行其作為該行負責人員兼管理層成員的職責。其中，藺常念尤其未能妥善了解、管理該行業務，妥善管理風險，實施足夠的程序及監控措施等。證監會指出，藺常念違反了《操守準則》第2項、第9項以及第14.1段，令藺繼續進行受規管活動的適當人選資格備受質疑。綜合藺從業時間頗長、未有客戶因違規交易而蒙受損失等情况，作出本次紀律處分。