經濟

龍皇疑爆「微信女」騙局挫八成 大股東幟哥一周前沽貨 套現逾8600萬

【明報專訊】本地知名廚師「幟哥」黃永幟旗下GEM上市公司龍皇集團（8493）（臨時編號：8556）爆騙局疑雲，該股昨一度急瀉接近九成，收市仍跌82.7%，單日蒸發近2.5億元市值，市值只餘約5500萬元。有不少網民昨日在討論區「圖文並茂」地指出，早於昨日暴跌前，已有人於社交媒體推介買入龍皇股票（見圖），手法如早前「唱高散貨」（俗稱「微信女」騙局）相若。而黃永幟本人則在昨日「慘案」發生前僅一周已大手沽貨，累計套現約8600萬元。惟有分析員認為，龍皇「宣傳」未及此前騙局激烈，認為難肯定是微信女騙局，又或是「未開工」已引爆。

明報記者 馬迪帆

本報昨日曾致電黃永幟查詢事件，他僅表示「開緊會，唔得閒」隨即掛線。證監會近期嚴打「微信女」騙局，發言人回覆指不予置評。本地細價股恒益控股（1894）早前據報捲入「微信女」事件，辦公室遭警方搜查，高層亦遭到拘捕。巧合的是，今年4月上任的龍皇公司秘書羅柱榮，正是由恒益「跳槽」而來。根據披露，羅柱榮為一家公司秘書服務供應商董事，現時同時任大洋集團（1991）、匯能集團（1539）公司秘書。

黃永幟接電話稱「開緊會唔得閒」

龍皇上月發公告稱，為滿足創業板掛牌條件，擬擴大股本，將股份「十合一」，議案獲得股東通過，股份合併於上周二（1日）起生效。股份完成合併後，黃永幟隨即拋售股份，先後於6月1、3及4日出售合共4028.76萬股，售價介乎1.88至2.18元，套現約8638萬元，於暴跌前「上岸」，倘若他在昨日大跌後沽貨，將少收逾7100萬元。沽貨完成後，黃永幟持股由原先40.2%降至12.22%，按昨日收市價計算，市值僅669萬元。

黃永幟今次沽貨，似乎亦非常趕急。根據中央結算系統（CCASS），在黃永幟出貨的數天之間，多間證券行持倉急降，當中包括禹洲金融、中泰證券，持倉減少合共逾3000萬股，而兩家證券行大部分持倉，都是在5月中由一名實物股東轉倉而來，由於兩批股份涉及比例合共超過兩成，意味黃永幟很可能是在5月中已開始部署沽貨。

恒益公司秘書 4月跳槽至龍皇

龍皇集團股價於今年次季起急升，於4月、5月兩個月之內累升114%。宏高證券投資經理梁杰文認為，雖然有社交媒體推介證據，但龍皇相對其他「微信女」股份宣傳較少，難言是否涉及騙局，又或是「未開工已要因市場負面報道散貨」。他認為，股份暴跌背後可能性眾多，包括「人踩人」、「幟哥」減持消息觸發等。

相關字詞﹕梁杰文 唱高散貨 微信女 黃永幟 龍皇

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