田生區永華：辣稅礙重建 豁免可增供應

田生地產主要業務為提供物業經紀服務、進行物業整合、併購與重建計劃、物業買賣及物業發展，2005年至今收購8000伙舊樓，料可興建2萬個新盤單位，目前正在營運項目亦近500個。

田生主席區永華稱，在2011年市場暢旺時，集團所完成的舊樓重建交易額近200億元，惟當年港府推出「辣招」印花稅後，集團收購舊樓作重建，在成交80%或90%業權時先繳付30%印花稅，在拆樓時才可申請退還25.75%印花稅，並且往往3至5年後才收到，直接增加財務負擔，間接亦拖慢物業發展進度，因此近年每年舊樓重建交易額顯著回落，他認為，港府應該直接向舊樓重建的發展商豁免因辣招而多付的25.75%印花稅，而非像現時般「先付稅、後退稅」。

籲提高九龍住宅地積比到10至12倍

他認為：「目前發展商參與舊區重建最大的問題便是政府的印花稅，有關稅率近30%，即是說收購10億元的舊樓項目，須繳付近3億元印花稅，由於有關稅款是不可以向銀行貸款，會令發展商需要預留更多資金才可啟動項目，政府要在3至5年內才退回稅款，所以我建議政府豁免就重建項目徵收辣招印花稅，這樣才可加速市區重建步伐。」

另外，區永華指出，目前九龍區不同地區地積比率參差，阻礙市區重建，建議將地積比率提高到10至12倍，以釋放土地價值。他指出，「以新蒲崗為例，目前地積比率僅4.8倍，原因是1998年啟德機場搬遷前要控制樓宇高度、避免影響航班升降，但20多年過去了，港府至今仍無調高有關地積比率，即使每月區內均有街坊業主打電話來請我們收購，我們也無能為力，原因是物業現時已用盡4.8倍地積比率，重建後無利可圖；同樣道理，即使旺角太子道有不少3層高舊樓，初步看來頗具重建價值，我們亦無法入手，原因是它們的3倍地積比率已用盡，我們補地價去增加地積比率不划算，因為港府補地價計算方法是過去3個月現樓買賣平均價的三分之二，以太子道為例，現價每方呎3萬元，即每方呎要補價2萬元，其他發展成本包括項目的地價及建築成本，根本無辦法計得掂條數。所以我建議將九龍區所有住宅土地地積比率調高到10至12倍，這些土地都是熟地，收購後可於短期內重建。」

區永華續稱，目前本港樓齡超過50年的舊樓接近7000幢，而且每年遞增 ，把市區舊樓收購後拆卸重建，既可以改善市容，亦可以提升區內居民的生活質素，現時集團在深水埗、土瓜灣、觀塘、尖沙嘴、佐敦、九龍城、中半山、上環、銅鑼灣、香港仔及筲箕灣等經營400至500個不小於5000方呎的舊樓重建項目。

他表示，由於市區重建局現亦積極在市區收購舊樓重建，屬集團的競爭對手，他指市建局過去10年參與的每個收購項目均與田生的有所重疊，當局不需要像集團般「先付後退」，而是獲直接豁免辣稅，加上有其他優勢，出價往往較集團進取，他形容「它（市建局）每一沾手的項目附近地區，都可以說是寸草不生，扯高收購價，令業主叫價更心雄，反而拖慢區內重建步伐」。他認為，市建局不應該與集團等私人機構爭利，應該重點發展「土瓜灣13街」或公務員宿舍等收購難度較高、私人機構無意參與的項目。

新盤須留三成單位 七折售予首置港人

區永華建議港府參考馬來西亞及泰國政府的做法，規定發展商須把新盤三成單位以七折出售予本地首次置業居民，幫助本土居民置業，「這麼多年來我寫信予幾位特首，包括林鄭月娥、梁振英及曾蔭權，建議日後發展商向地政署申請地契賣樓，每100伙新盤需要撥出30伙以七折優先出售予首置人士，即是該新盤現時呎價是2萬元，予首置人士的售價是1.4萬元，此舉可解決很多社會不平等的問題、解決年輕人置業難的問題，而且這在亞洲亦非先例，在馬來西亞、泰國已推行多年，例如馬來西亞新盤一般僅80%單位可以自由買賣，20%需要以七折賣給指定本地居民，假如本地居民市場消化不了，發展商向政府繳付8%稅項，才可把該20%的貨尾單位轉為在自由市場出售」。不過，區指上述特首均未有就有關建議作出改變。

建議港府購全幢工廈祖堂地發展住宅

另外，全港目前有近1500幢工廈，由於本港經濟轉型，許多工廈即使並非空置，也未必被善用，區永華形容，此舉屬「有人無屋住，有屋無人住」，資源錯配，情况不理想，他建議港府購入適合改建作住宅用途的全幢工廈，興建公屋，讓低下階層亦有容身之所；他亦建議港府可向新界原居民購入「祖堂地」，更改規劃用途及上調地積比率後，作住宅發展用途，多管齊下增加土地供應。

區永華總結，他是次接受訪問提出的多個增加住宅土地供應建議，均可於中短期內見效，比明日大嶼填海最快10年後才有土地供應理想，籲各界可就此作更廣泛討論。

明報記者 葉創成

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