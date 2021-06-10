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港人購大灣區保險 保額可達千萬元

【明報專訊】近期內地廣州深圳也有錄得新增新冠病毒確診個案，而內地保險暫時未有包括疫苗接種後遺症保障，香港有不少保險公司在澳門有分行，大灣區居民十分容易投保。投保人士若擔心染上新冠病毒需要入院治療，當然投保人需要入住澳門及香港醫院才獲得保障。內地投保人士偏好香港保障計劃，除因保障範圍廣泛外，也有其他貨幣選擇以方便資產配置。早前也有保險公司推出大灣區保險，保障額達到千萬元，相信大灣區愈來愈融合，推出大灣區保險種類應愈是多樣化。

橫琴人壽備「AB餐」 B款保障包8種指定疾病

香港保險公司如AIG、中銀集團也有大灣區保障計劃，而內地保險公司則有橫琴人壽、太平洋人壽、新華人壽及中人壽推出大灣區嚴重疾病保險，以迎合港人移居大灣區的需要。以橫琴人壽推出「橫琴粵港澳大灣區重大疾病保險（A/B款）」為例，兩個保障計劃的差異比較大，A款只是保障種類為28種，而B款保障疾病種類可達100種，並有中症（介乎輕症與重症之間）保障，故A款比B款少了重疾額外賠付、中症保障、特定疾病保險金以及老年疾病保險金。

因為保障內容不同，所以橫琴粵港澳大灣區A款每年的保費價格要比B款的低。另B款保障8種指定疾病，其中包括保障鼻咽惡性腫瘤，這在粵港澳地區的發病率極高。

而另一個打正旗號為大灣區保險是中人壽在上年底推出「國壽粵港澳大灣區醫療保險」。面對醫療費用不斷上漲，借鑒香港醫療保險產品高保額設計，該計劃保障額達1000萬元人民幣。

此外，針對不同的就醫地點，該產品提供差異化的保險賠付比例。內地地區（廣東省、北京、上海）醫療費用保險金在1萬元人民幣免賠額基礎上，給付比例是100%，如果是合同約定的特定疾病或採取合同約定的治療方式治療，免賠額是0元。港澳地區醫療費用保險金免賠額0元（即沒有墊底費），給付比例為80%。

投保人可以選擇優質醫療資源集中的北京、上海、廣東省二級以上公立醫院，還可選擇到港澳地區指定的24家醫療機構接受治療。該產品投保年齡由28天至60歲以下，投保前12個月內在廣東省累計居住時間不少於240日，最高可續保至80歲。

太平洋人壽在2019年也推出「粵享金生」計劃，產品結構比較簡單，120種重症1次賠付，賠付100%基本保額，50歲前患重症額外賠付50%；60種輕症5次賠付，每次20%基本保額；3種大灣區高發重疾額外賠付100%，即賠付200%。舉例：投保了50萬元保障額，投保人不幸地在50歲前得重症，便可獲賠75萬元。

太平洋人壽「粵享金生」結構較簡單

若在內地短期居留，可以考慮投保AIG大灣區個人意外保險，意外死亡及永久傷殘保障額達100萬港元， 若投保人不幸發生意外並於12個月內導致死亡、永久傷殘或殘廢等，該計劃將提供一筆過現金賠款。 萬一在大灣區內以付費乘客身分乘坐公共交通工具時發生意外，保障會提供雙倍賠償即達200萬元。

該計劃也包括「意外醫療費用保障」， 最高可獲11.5萬港元保障，實報實銷因意外引致的醫療費用，包括門診、專科、住院、外科、跌打、針炙治療。跌打及針灸治療於每次意外的最高賠償額為1500港元，每個保單年度可最高獲賠償3000港元 （根據所選之保障額為上限）。

如因意外受傷/疾病住院，可獲每日現金賠償為1000港元，最多獲保障365日，如需入住深切治療病房，該日住院現金可獲雙倍賠償 （最多為30日）。港人也可投保大灣區危疾保障，保障額40萬港元保障額，覆蓋47種危疾（如癌症、心臟病、中風、重要器官移植或骨髓移植、腎衰竭、嚴重燒傷、癱瘓等）。

中銀大灣區保障計劃 須香港申請投保

中銀集團亦有針對大灣區居住港人保障計劃，其「粵港澳大灣區人身意外綜合保障計劃」，投保資格為18歲至65歲人士。經網上或手機銀行申請之投保人，必須持有有效的香港身分證、中華人民共和國居民身分證/護照或澳門居民身分證。投保申請必須於香港特別行政區進行，以及於同一保單年度內所有受保人必須為居住於粵港澳大灣區6個月或以上。乘搭公共交通工具、私家車或因山泥傾瀉而引致意外身亡或永久完全傷殘，賠償額最高可達400萬港元，同時備有5萬港元的醫療費用保障（包括跌打及中醫診治費）。

另外家庭成員也可獲相關保障，投保人與其合法配偶及子女（其年齡必須介乎3歲至17歲、未婚及未有工作，或者是23歲或以下的全日制學生）。受保配偶須為從事職業類別1或2之人士。

明報記者 龍彩霞

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