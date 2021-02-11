桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍

磁帶大王昨連沽中環中心5伙

此外，再有投資者趁勢沽出中環中心單位。由「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心39樓，早前增加1000萬元裝修費回贈後，旋即錄得成交。市場消息指出，陳氏昨日沽出5伙，分別為01、07、11至13室，面積介乎1995至2769方呎，成交價介乎6116.87萬至8924.11萬元，呎價約3萬至3.2萬元，5伙共套現逾3.79億元；另若以2017年以向長實（1113）購入平均呎價3.3萬元計，或需要蝕讓離場。

大埔超級城打造野外叢林迎父親節

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