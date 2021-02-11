經濟

香港地產

桂洪近億沽聖佛蘭士街舊樓 46年升逾500倍

【明報專訊】正當桂洪集團籌備推售紅磡曼翹之際，土地註冊處顯示，桂洪集團上月以9800萬元沽出灣仔聖佛蘭士街12號舊樓，物業現為一幢樓高3層舊樓，桂洪集團1975年以19萬元購入全幢物業，持貨約46年，帳面大賺9781萬元，升值近515倍。資料顯示，項目地盤面積約900方呎，現坐落於「住宅（甲類）」用地，預計最高樓價約7200方呎，即每呎樓面地價約1.36萬元。

磁帶大王昨連沽中環中心5伙

此外，再有投資者趁勢沽出中環中心單位。由「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心39樓，早前增加1000萬元裝修費回贈後，旋即錄得成交。市場消息指出，陳氏昨日沽出5伙，分別為01、07、11至13室，面積介乎1995至2769方呎，成交價介乎6116.87萬至8924.11萬元，呎價約3萬至3.2萬元，5伙共套現逾3.79億元；另若以2017年以向長實（1113）購入平均呎價3.3萬元計，或需要蝕讓離場。

大埔超級城打造野外叢林迎父親節

另外，新地（0016）旗下大埔超級城將在父親節期間，將商場打造成綠悠悠的野外叢林，讓小朋友體驗叢林駕駛電動車的樂趣；同時亦推出連串父親節驚喜禮遇，包括「開心感謝月」，部分潮流產品以低至1折換購，另亦加碼送出美食優惠券，同時顧客亦可在「新地購物一站通」網上購物平台 (www.happybuymall.com)，率先以低至五折「超筍價」發售父親節禮品等。

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