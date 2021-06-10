何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇

柏皓呎價3.4萬 創星住宅新高

另外，信德旗下首個新加坡住宅項目柏皓（PARK NOVA），上月在新加坡正式開售，全盤54伙已售出13伙，其中包括訂價最貴的頂層複式大宅，該單位面積5899方呎，以約3438萬新加坡元（約2億港元）售出，呎價約33,800港元，創新加坡住宅呎價新高。

何超瓊指，項目目前全數買家均為新加坡當地人士，而集團於當地尚有另一項目「蘭心居」，只有14伙，每個單位均設有獨立升降機，項目將會惜售，且不設示範單位，集團未來亦將會在新加坡投資，同時也將加重投資內地，因旗下上海、北京及橫琴均有商業項目正在發展，其中去年推售的橫琴商廈銷情理想，雖然信德旗下的船務及酒店業務在疫情下或將虧損，但她期望房地產項目的收入可抵消相關損失。