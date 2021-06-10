經濟

香港地產

何超瓊：在港覓地難 港樓市疫下漸復蘇

【明報專訊】信德（0242）行政主席兼董事總經理何超瓊，昨日出席旗下集團活動時表示，香港樓市在疫情下逐步復蘇，證明市場對住屋有真正需求，而市民亦對本港樓市和前景有信心，相信當中不存在炒賣因素，更指集團雖然一直留意香港地產發展，亦想加大在香港的投資，但需要看時機，因現時「在香港搵靚地唔容易」。至於近期商界積極推出「谷針」獎賞，鼓勵市民接種新冠疫苗，她表示集團亦正研究，希望有關獎勵可同時刺激集團旗下的相關業務，之後才會公布有關詳情。

柏皓呎價3.4萬 創星住宅新高

另外，信德旗下首個新加坡住宅項目柏皓（PARK NOVA），上月在新加坡正式開售，全盤54伙已售出13伙，其中包括訂價最貴的頂層複式大宅，該單位面積5899方呎，以約3438萬新加坡元（約2億港元）售出，呎價約33,800港元，創新加坡住宅呎價新高。

何超瓊指，項目目前全數買家均為新加坡當地人士，而集團於當地尚有另一項目「蘭心居」，只有14伙，每個單位均設有獨立升降機，項目將會惜售，且不設示範單位，集團未來亦將會在新加坡投資，同時也將加重投資內地，因旗下上海、北京及橫琴均有商業項目正在發展，其中去年推售的橫琴商廈銷情理想，雖然信德旗下的船務及酒店業務在疫情下或將虧損，但她期望房地產項目的收入可抵消相關損失。

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