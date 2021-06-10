「新股女王」鍾絳虹1446萬購海怡3房戶作換樓

私募基金負責人7808萬購松栢花園

此外，土地註冊處亦顯示，英基學校協會持有的壽山村道松栢花園4座一個單位，實用2015方呎，上月以7808萬元售出，實呎37,093元，買家為盧心慧（LO-MAN BONNIE SUM WAI），為跨國私募基金新程投資創始合伙人及首席運營官（香港）。事實上，英基早於1983年以1000萬元購入屋苑一籃子單位，除今次以7808萬元售出之單位，今年初亦以7350萬元售出另一單位，共套現約1.51億元。

「鄺美人」978萬沽玖瓏山2房戶

另土地註冊處顯示，一向鍾情物業投資的鄺美雲，其持有沙田九肚玖瓏山傲瓏閣1座中層E室，實用面積693方呎，2房間隔，上月中以978萬元易手，實呎14,113元。鄺美雲2014年11月870.36萬元一手購入單位，帳面獲利107.64萬元或12%。