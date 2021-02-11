BSD上月破百宗 三辣稅涉14億半年新高

值得留意，雖然全球疫情仍然持續，但反映境外買家入市的BSD，上月涉114宗，比4月錄62宗按月升84%，亦為2019年11月錄184宗後的18個月、即1年半按月新高。此外，5月BSD稅款由4月錄1.864億元，按月升28%至2.39億元。

住宅DSD錄474宗 19月新高

此外，以反映投資者入市的DSD表現最強，以宗數計，由4月錄240宗，大增99%至上月的478宗，稅款則高達11.481億元、較4月6.565億元按月增75%。

值得一提，上月住宅DSD稅款11.448億元、涉474宗成交，是繼2019年10月錄得11.802億元、涉481宗後19個月按月新高。由於稅務局是次公布的辣稅收益，尚未完全反映上月熱賣的黃竹坑港島南岸1期晉環的辣稅數字，不排除下月公布的DSD數據，將有更大突破。

另上月涉SSD成交達36宗，比4月43宗減16%；同期涉1790萬元稅款，比4月2390萬元則減25%，屬上月唯一宗數、稅款收益均下挫的稅項。

數字未反映晉環銷情

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，上月住宅DSD成交宗數及稅款收益，均創出19個月新高，主要是今年以來新冠疫情持續受控、加上經濟復蘇進度理想、以及低息環境持續，投資者蟄伏多時的資金再度出籠，趁樓價仍未進一步大升時入市，這點可從近期新盤吸引不少大手買家連掃幾伙可見一斑。