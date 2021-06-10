啟德維港1號獲批預售涉逾千伙 跑道區首新盤 最快下周上載樓書

明報記者 林尚民

中海外昨日指出，啟德跑道區承豐道21號維港1號，昨日已獲批預售，預計短期內推出市場，項目由2幢高座及1幢低座大廈、單位總數1059伙。中海外地產董事總經理游偉光表示，維港1號獲批預售樓花同意書後，預計將是啟德跑道區首個開售的新盤，亦將是九龍市區大型的焦點新盤，示範單位已接近完工階段，最快下周上載樓書。

中海外獨資或合作發展 共涉457萬呎

資料顯示，維港1號提供的標準戶，涵蓋1至4房，另設特色戶，而上述樓盤所在的啟德4B區2號地盤，是由中海外於2018年以逾80.3億元投得，每方呎樓面地價13,523元，項目預計2023年3月落成。作為啟德跑道區大地主的中海外，在區內以獨資及合資形式共持有6幅地皮，最近一次於去年12月以42.728億元投得啟德第4E區1號地盤，每方呎樓面地價13,009元，連同4幅與會德豐、恒地及新世界（0017）等合組「重量級財團」投得之地皮，中海外在區內所持6幅地皮共涉樓面約456.66萬方呎。

此外，近月開售的同區THE HENLEY I亦成市場焦點，當中一個特色戶以實呎61,888元創下區內新高呎價紀錄。項目昨日售出2伙，其中低座A室地下G單位，實用186方呎，採開放式間隔，為啟德區內目前面積最細單位，另附97方呎花園，昨日以681.78萬元售出，實呎36,655元，呎價料為九龍區開放式單位最貴。項目開售至今約一個月，共沽201伙，套現逾23.3億元。

HENLEY實呎3.66萬 創九龍開放式戶新高

另新地（0016）天水圍112區項目，料於短期內可獲批預售，有望本月或下月推出，項目將於今日公布最新消息。

同系九龍站天璽，昨日最新透過招標，售出20座2區（海鑽璽）12樓A室特色戶，實用面積2585方呎另連2011方呎平台，成交價2.01億元（連車位）、實呎77,756元，買家成交期為360日，而相關成交價料為天璽自2009年推出以來最貴。

天璽特色戶逾2億沽 實呎7.8萬

同系沙田多石街瓏珀山一期，昨日亦售出3伙，單日吸金逾8273萬元，當中Queen Tower 1的27樓A室，實用1354方呎，連1125方呎天台，以3611.71萬元售出，實呎約2.66萬元，瓏珀山自4月開售至今，累沽約48伙。